«Последствия возникнут»: Юрист объяснил, почему может затягиваться продажа особняка Дробыша

16 сентября 2026, 22:34

Юрист Хаминский: покупатели особняка Дробыша могут столкнуться с огромным НДФЛ

Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Потенциальные покупатели особняка музыкального продюсера Виктора Дробыша на Новорижском шоссе, выставленного на продажу за 1,3 млрд рублей, могут столкнуться с высокими налоговыми издержками. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.





По словам эксперта, если недвижимость находилась в собственности менее минимального срока, доход от продажи облагается НДФЛ, пишет NEWS.ru. Для налогового резидента применяется ставка 13% с базы до 2,4 млн рублей и 15% с превышения, при этом доход можно уменьшить на подтвержденные расходы на приобретение объекта.





«Налоговые последствия сделки [по особняку Дробыша] возникнут не только у продавца, но и у будущего владельца. Если объект удастся продать за 1,3 млрд рублей, то налог составит около 194,6 млн рублей. Однако, если он находился в собственности Дробыша более пяти лет, доход от его продажи в общем случае НДФЛ не облагается», — отметил Хаминский.