Вячеслав Ефимович Малежик — советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, заслуженный артист России. Он работал в знаковых музыкальных коллективах, однако по-настоящему широкую известность получил благодаря сольному творчеству. В 2017 году артист дал масштабный юбилейный концерт в Кремле, а спустя несколько месяцев перенес инсульт. 17 февраля музыканту исполняется 79 лет. О его биографии, творческом пути и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Вячеслава Малежика: детство и семьяВячеслав Малежик родился 17 февраля 1947 года в Москве. В семье уже подрастала дочь, появившаяся на свет за год до начала Великой Отечественной войны. Детские годы будущего музыканта пришлись на непростое послевоенное время: жизнь в столице оставалась тяжелой и полуголодной. Родители артиста перебрались в Москву из сельской местности.
Отец, Ефим Иванович, родился в селе Белоусовка, имел полтавские корни и в период коллективизации покинул родные места, обосновавшись в столице. Он трудился шофером. Изначально его фамилия звучала как Милежик, однако при оформлении документов была допущена ошибка. Мать, Нина Ивановна, уроженка Тульской области, работала учителем математики.
В школьные годы Малежик проявлял себя прилежным учеником и учился на «отлично». Параллельно он рано заинтересовался музыкой. Родители поддержали увлечение сына, рассчитывая, что музыкальные навыки могут стать дополнительным источником дохода. Вячеслав поступил в музыкальную школу, где освоил игру на баяне.
«Почти все мои сверстники, с которыми я играл в футбол и носился по крышам гаражей, впоследствии оказались в тюрьмах», — вспоминал он.С юности он регулярно демонстрировал свои способности — выступал перед родственниками, соседями, играл на свадьбах.
Образование и первые шаги в музыкеПосле окончания школы Малежик поступил в педагогическое училище, где дополнительно освоил гитару. Он также пытался стать студентом МИФИ, однако не прошел конкурсный отбор. В 1965 году Вячеслав поступил в МИИТ, выбрав специальность инженера железнодорожного транспорта.
В 1960-е годы популярность набирало бардовское движение. Песни Владимира Высоцкого и Евгения Клячкина пользовались огромным успехом, и Малежик не остался в стороне. Кроме того, его вдохновляли рок-н-ролл и творчество группы The Beatles. Отец нередко выражал недовольство тем, что сын уделяет музыке больше времени, чем учебе.
По полученной специальности Вячеслав отработал два года в институте стандартизации, что позволило ему избежать службы в армии.
Начало творческой карьеры Вячеслава МалежикаМузыкальная карьера Малежика началась в 1967 году. Совместно с Николаем Воробьевым, Александром Жестыревым и Юрием Валовым он создал группу «Ребята». Коллектив просуществовал недолго, однако именно с этого проекта начался путь артиста на сцене.
В коллективе «Веселые ребята» нередко возникали конфликты на почве ревности: жены участников ансамбля болезненно воспринимали их совместные выступления с Аллой Пугачевой. Под давлением семейных обстоятельств некоторые музыканты покидали коллектив.
«Я тогда еще женат не был, поэтому остался. Правда, оказался у разбитого корыта. Меня сначала не отпускали, но через какое-то время я тоже ушел из коллектива», — отмечал Малежик.Через два года Малежик вошел в состав группы «Мозаика» в качестве гитариста и вокалиста. Вместе с ним в коллективе выступали Юрий Чепыжов, Валерий Хабазин, Ярослав Кеслер и Александр Жестырев.
В январе 1973 года музыкант прошел масштабный конкурсный отбор и стал участником ансамбля «Веселые ребята». В кастинге участвовали около 1,5 тысячи исполнителей. Работа в популярном коллективе принесла Малежику известность и сценический опыт. Позднее артист признавался, что в тот период испытал признаки «звездной болезни», однако быстро осознал свою роль как части большого творческого механизма.
Затем он присоединился к ансамблю «Голубые гитары», где получил больше творческой свободы. Тем не менее именно в этот период авторская активность снизилась: новых песен создавалось немного.
С 1977 по 1986 год Вячеслав Малежик выступал в составе коллектива «Пламя». За это время были исполнены композиции, ставшие популярными у широкой аудитории, в числе которых «Снег кружится», «У деревни Крюково», «За поворотом», «На дальней станции сойду» и другие.
Позднее артист создал собственный коллектив «Саквояж». В 1987 году вышел дебютный альбом группы — «Кафе "Саквояж"». Тираж пластинки достиг примерно двух миллионов экземпляров. Видеоклипы Малежика активно транслировались в программе «Утренняя почта». Пик популярности пришелся на 1988–1989 годы: музыкант сотрудничал со студией «Рекорд», дважды становился финалистом фестиваля «Песня года» и активно гастролировал.
Сольная карьера Вячеслава МалежикаПараллельно с работой в коллективах Малежик развивал сольное направление. В 1982 году известность ему принесла композиция «Двести лет», записанная совместно с ансамблем «Пламя». В 1986 году артист выступил перед советскими военнослужащими в Афганистане, дав концерты под Джелалабадом. Позднее в его репертуаре появилась песня «Моцарт».
В 2000 году Вячеслав Малежик вновь принял участие в фестивале «Песня года», где исполнил композицию «Двести лет» в номинации «Песня века». Артист регулярно проводил юбилейные концерты. В 2002 году он выступил в ГКЗ «Россия», а в 2007-м — в Кремлевском дворце. В мероприятиях участвовали его коллеги и друзья, среди которых Александр Градский и Юрий Антонов. В том же 2007 году Малежик вновь вышел на сцену «Песни года» с композицией «Провинциалка».
Вячеслав Малежик и работа с Валентином СтрыкалоВ 2008 году молодой исполнитель Юрий Каплан, известный как Валентин Стрыкало, разместил на YouTube видеообращение к Малежику с просьбой стать его продюсером. Эпатажный проект с вымышленной биографией и провокационными песнями получил широкий резонанс.
Позднее телеканал ТНТ организовал встречу начинающего артиста с Малежиком. Во время общения мэтр продемонстрировал ироничный стиль и тонкое чувство юмора, что произвело впечатление на Каплана. Пользователи интернета также обратили внимание на внешнее сходство Малежика в молодости и Валентина Стрыкало.
Юбилейные концерты и творчество в 2010–2020-х17 февраля 2017 года в Государственном Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Вячеслава Малежика, трансляцию которого показал Первый канал. В мероприятии приняли участие Сергей Трофимов, Алена Апина и коллектив «Ялла».
Позднее артист выступил на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске, а также представил песню «Домик на Вернадском». За годы карьеры он выпустил десятки музыкальных альбомов.
Зимой 2022 года Малежик представил альбом «По-приятельски», включающий 17 композиций. В работе над пластинкой приняли участие Александр Зарецкий, Александр Вулых и Григорий Макаров. Впоследствии вышел альбом «Еще раз о любви».
Литературная деятельность Вячеслава МалежикаМноголетний творческий и жизненный опыт побудил артиста обратиться к литературе. В 2012 году он выпустил первую книгу «Понять. Простить. Принять», в которую вошли художественные произведения и воспоминания о юности.
В 2013 году были изданы еще две книги, содержащие стихи и рассказы о жизни советской молодежи. Автор отмечал, что читатели смогут узнать в персонажах самих себя и вспомнить атмосферу прошлых лет. В 2015 году свет увидело новое произведение — «Герой того еще времени».
Вячеслав Малежик: гастрольные романыВ период участия в ансамблях «Мозаика» и «Веселые ребята» Вячеслав Малежик пользовался большим вниманием поклонниц. По воспоминаниям артиста, во время гастролей молодые музыканты неизменно оказывались в центре женского внимания. Романы, как правило, носили кратковременный характер и заканчивались с отъездом коллектива из очередного города. О серьезных отношениях в тот период речи не шло.
«Девочки на нас — модных столичных артистов — просто вешались. И на каждых гастролях мы заводили романы с самыми красивыми девушками. После очередной победы на любовном фронте в нашей компании было принято говорить: "Город взят!" За такие победы мы даже присваивали друг другу "звездочки на погоны" — у нас были свои "генералы" и даже "генерал-майоры"», — признавался музыкант
История с камбоджийской принцессой: международный романОдин из самых необычных эпизодов личной жизни Вячеслава Малежика связан с камбоджийской принцессой, приехавшей в Москву изучать танцы. По словам музыканта, девушка проявляла к нему явный интерес. Однако артист опасался развития отношений: во-первых, из-за возможных дипломатических последствий, во-вторых, потому что в восточной традиции даже невинный поцелуй мог восприниматься как намерение вступить в брак.
Тем не менее общение продолжалось, и во время совместного просмотра фильма Малежик поцеловал иностранку в щеку. Реакция оказалась неожиданной: девушка несколько недель пребывала в смятении и пыталась выяснить серьезность его намерений. Позднее артист в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» вспоминал, что ему пришлось объяснять — жест внимания не равен свадьбе.
Ситуация разрешилась сама собой: дипломатические отношения между СССР и Камбоджей осложнились, и принцесса покинула страну. Спустя девять лет они вновь встретились.
«Я в ту пору был уже глубоко женат. Помню, лежал после возвращения с концерта дома, и вдруг раздался звонок. Она мне позвонила. Прочитала статью, где рассказывалось про меня. Она сильно повзрослела, конечно, за эти годы. Но во мне ничего не шевельнулось. Мы обменялись подарками при встрече. Я даже познакомил жену с ней. Мы обнялись на прощание и больше не встречались», — вспоминал артист.
Личная жизнь Вячеслава МалежикаПереломным моментом в личной жизни артиста стали гастроли в Донецке. В местном Доме культуры он познакомился с актрисами самодеятельного театра и обратил внимание на Татьяну, которую счел недосягаемой. В итоге он начал встречаться с ее подругой. Через год она переехала в Москву, а сам артист не относился к ней серьезно и крутил романы на стороне.
Когда Малежик задумался о расставании, возлюбленная пропала. Во время ее поисков он вновь столкнулся с Татьяной, которая к тому моменту поступила в Школу-студию МХАТ. В тот же вечер артист пригласил ее в ресторан. Позднее Малежик признавался, что еще до начала их романа ему приснился сон о знакомстве с матерью Татьяны, что он воспринял как знак судьбы.
Пожениться они решили во многом по настоянию родителей девушки, которые не отпускали дочь на юг с незнакомым мужчиной без официального статуса.
«Мы с Таней отправились в Донецк, знакомиться. А там меня поставили на колени под образа, налили шампанского и благословили. Ничего не оставалось делать, как по возвращении в Москву сыграть свадьбу», — рассказывал музыкант.
Семья, развод и квартирный вопрос
В браке родился первенец Никита. Спустя три года супруги формально развелись — для решения жилищного вопроса. Чтобы приобрести кооперативную квартиру, требовался индивидуальный лицевой счет. По инициативе Татьяны они фиктивно расстались. Малежик признавался, что воспринимал развод как плохую примету, однако уступил супруге.
«Она начала меня пилить, что надо развестись, чтобы она была квартиросъемщицей одна. Я говорил ей, что это плохая примета. Она настояла, сказала, что может и сама развестись. Жена у меня властная тетка, поэтому мне ничего не оставалось делать», — говорил Малежик.Формально разведенной пара оставалась около десяти лет. В 1990 году у них родился второй сын Иван. Татьяна работала в театре «Современник», однако после рождения старшего сына отказалась от сценической карьеры, сосредоточившись на семье. Позднее она стала администратором мужа, особенно после его ухода из ансамбля «Пламя» и начала активной сольной деятельности.
Сыновья Вячеслава Малежика: как сложились судьбы наследников артистаСтарший сын Вячеслава Ефимовича, Никита Малежик, появился на свет в 1977 году, когда семья жила вместе с родителями музыканта. Родные старались всесторонне развивать мальчика: его водили на спортивные секции, музыкальные занятия, уроки английского языка. Однако уже в школьные годы интерес к многочисленным кружкам постепенно угас.
Он окончил экологический факультет Российского университета дружбы народов, после чего получил дополнительное образование в области экономики. Сегодня Никита счастлив в браке, вместе с супругой воспитывает двух дочерей.
Для Вячеслава Малежика появление внучек стало особенной радостью. Артист не раз признавался, что всегда мечтал о дочери, а теперь может дарить заботу и внимание сразу двум девочкам. В семье отмечают, что певец активно участвует в жизни внучек и с удовольствием проводит с ними время.
Младший сын артиста, Иван Малежик, в отличие от старшего брата, пробовал себя в музыкальной индустрии. Одним из наиболее заметных проектов с его участием стала группа Weloveyouwinona, где Иван выступал в качестве вокалиста. Тем не менее закрепиться на сцене ему не удалось.
В дальнейшем Иван сделал выбор в пользу кинематографа. Он окончил ВГИК, освоив профессию продюсера, а позже получил дополнительное образование по специальностям сценариста и режиссёра. Таким образом, его профессиональный путь оказался связан с творческой сферой, но уже за пределами музыкальной сцены.
Вячеслав Малежик спокойно относится к поискам младшего сына и поддерживает его выбор. По словам артиста, у Ивана не всё складывалось так, как он рассчитывал: на определённом этапе сын, по его мнению, больше отдавал, чем получал, что едва не привело его к депрессивному состоянию. Однако сам Малежик оценивает неудачи философски, напоминая, что и его собственный успех пришёл лишь к сорока годам.
Внебрачный сын Вячеслава Малежика: правда и слухиТема «внебрачного сына» Вячеслава Малежика неоднократно становилась предметом публикаций в жёлтой прессе. Несколько лет назад в ряде изданий появились материалы с громкими заголовками о якобы существующем ребёнке артиста на стороне. Однако эти сообщения оказались не более чем попыткой привлечь внимание читателей.
«И самое любопытное: у нас так получилось, что два ребёнка были заделаны вне брака. Первый сын — до свадьбы, а второй — как раз в период, когда мы были с женой холостяками», — говорил он.
Инсульт Вячеслава Малежика: борьба за здоровьеЛетом 2017 года, спустя полгода после юбилейного концерта в Кремлевском дворце, Вячеслав Малежик перенес инсульт. Музыкант утратил возможность самостоятельно передвигаться и принимать пищу. По словам близких, значительную роль в восстановлении сыграла поддержка супруги.
«Ночью я ходил в туалет, спрыгнул по привычке с постели, и у меня ноги подкосились. Я рухнул рядом с постелью, понял, что у меня нога не работает, рука не работает и глотать не могу», — вспоминал Вячеслав.Татьяна предполагала, что ухудшение состояния было связано не только с переутомлением и возрастом, но и с финансовым конфликтом: организатор одного из концертов не выплатил артисту гонорар.
Пока Малежик проходил реабилитацию, его жена столкнулась с тяжелыми психологическими последствиями. В течение более двух лет она переживала депрессию, существенно похудела и признавалась, что задумывалась о самоубийстве. Ситуацию удалось преодолеть благодаря помощи специалистов и поддержке семьи.
Венчание и укрепление отношенийПережитые испытания укрепили союз супругов. Если ранее инициатором венчания выступала Татьяна, а Малежик не был готов к этому шагу, то после болезни именно он предложил обвенчаться.
«Я оттягивал момент. Когда почуял дыхание смерти, то понял, что мы не увидимся на том свете, если брак не благословят», — пояснил певец.В 2018 году в храме, известном по съемкам фильма «Ирония судьбы», состоялся церковный обряд. Певец признавался, что, столкнувшись с угрозой жизни, переосмыслил свои ценности и осознал глубину чувств к супруге.
Общественная позиция Малежика и гастроли в КрымуПосле 2014 года Малежик неоднократно выступал с концертами в Крыму. В 2017 году его вклчюили в базу украинского сайта «Миротворец»**. После начала специальной военной операции артист посещал раненых российских военнослужащих в госпитале имени Бурденко.
Вячеслав Малежик сегодняСегодня Вячеслав Ефимович продолжает концертную и студийную деятельность. В 2025 году он принял участие в фестивале «Покровские ворота», выступив в качестве члена жюри и выйдя на сцену перед зрителями.
Позднее вышел выпуск программы «Хорошие песни» с участием Малежика. В мае артист вновь стал гостем шоу «Секрет на миллион». Выпуск был посвящен участникам музыкального проекта «Суперстар!».
Таким образом, несмотря на возраст и перенесенные испытания, Вячеслав Малежик сохраняет активную творческую позицию, продолжая выступать, записывать новые композиции и участвовать в телевизионных проектах.
