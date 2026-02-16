16 февраля 2026, 13:21

Вячеслав Малежик (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Вячеслав Ефимович Малежик — советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, заслуженный артист России. Он работал в знаковых музыкальных коллективах, однако по-настоящему широкую известность получил благодаря сольному творчеству. В 2017 году артист дал масштабный юбилейный концерт в Кремле, а спустя несколько месяцев перенес инсульт. 17 февраля музыканту исполняется 79 лет. О его биографии, творческом пути и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Вячеслава Малежика: детство и семья Образование и первые шаги в музыке Начало творческой карьеры Вячеслава Малежика Сольная карьера Вячеслава Малежика Вячеслав Малежик и работа с Валентином Стрыкало Юбилейные концерты и творчество в 2010–2020-х Литературная деятельность Вячеслава Малежика Вячеслав Малежик: гастрольные романы История с камбоджийской принцессой: международный роман Личная жизнь Вячеслава Малежика Сыновья Вячеслава Малежика: как сложились судьбы наследников артиста Внебрачный сын Вячеслава Малежика: правда и слухи Инсульт Вячеслава Малежика: борьба за здоровье Венчание и укрепление отношений Общественная позиция Малежика и гастроли в Крыму Вячеслав Малежик сегодня

Биография Вячеслава Малежика: детство и семья

Вячеслав Малежик (фото: Instagram* / themalezhik_)

«Почти все мои сверстники, с которыми я играл в футбол и носился по крышам гаражей, впоследствии оказались в тюрьмах», — вспоминал он.

Образование и первые шаги в музыке

Вячеслав Малежик (фото: Instagram* / themalezhik_)

Начало творческой карьеры Вячеслава Малежика

«Я тогда еще женат не был, поэтому остался. Правда, оказался у разбитого корыта. Меня сначала не отпускали, но через какое-то время я тоже ушел из коллектива», — отмечал Малежик.

Вячеслав Малежик (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Сольная карьера Вячеслава Малежика

Вячеслав Малежик и работа с Валентином Стрыкало

Вячеслав Малежик (фото: РИА Новости / Роман Денисов)

Юбилейные концерты и творчество в 2010–2020-х

Литературная деятельность Вячеслава Малежика

Вячеслав Малежик (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

Вячеслав Малежик: гастрольные романы

«Девочки на нас — модных столичных артистов — просто вешались. И на каждых гастролях мы заводили романы с самыми красивыми девушками. После очередной победы на любовном фронте в нашей компании было принято говорить: "Город взят!" За такие победы мы даже присваивали друг другу "звездочки на погоны" — у нас были свои "генералы" и даже "генерал-майоры"», — признавался музыкант

История с камбоджийской принцессой: международный роман

Вячеслав Малежик (фото: Instagram* / themalezhik_)

«Я в ту пору был уже глубоко женат. Помню, лежал после возвращения с концерта дома, и вдруг раздался звонок. Она мне позвонила. Прочитала статью, где рассказывалось про меня. Она сильно повзрослела, конечно, за эти годы. Но во мне ничего не шевельнулось. Мы обменялись подарками при встрече. Я даже познакомил жену с ней. Мы обнялись на прощание и больше не встречались», — вспоминал артист.

Личная жизнь Вячеслава Малежика

Вячеслав Малежик с супругой (фото: Instagram* / themalezhik_)

«Мы с Таней отправились в Донецк, знакомиться. А там меня поставили на колени под образа, налили шампанского и благословили. Ничего не оставалось делать, как по возвращении в Москву сыграть свадьбу», — рассказывал музыкант.

Семья, развод и квартирный вопрос

«Она начала меня пилить, что надо развестись, чтобы она была квартиросъемщицей одна. Я говорил ей, что это плохая примета. Она настояла, сказала, что может и сама развестись. Жена у меня властная тетка, поэтому мне ничего не оставалось делать», — говорил Малежик.

Сыновья Вячеслава Малежика: как сложились судьбы наследников артиста

Вячеслав Малежик (фото: Instagram* / themalezhik_)

Внебрачный сын Вячеслава Малежика: правда и слухи

Вячеслав Малежик (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«И самое любопытное: у нас так получилось, что два ребёнка были заделаны вне брака. Первый сын — до свадьбы, а второй — как раз в период, когда мы были с женой холостяками», — говорил он.

Инсульт Вячеслава Малежика: борьба за здоровье

«Ночью я ходил в туалет, спрыгнул по привычке с постели, и у меня ноги подкосились. Я рухнул рядом с постелью, понял, что у меня нога не работает, рука не работает и глотать не могу», — вспоминал Вячеслав.

Венчание и укрепление отношений

Вячеслав Малежик (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«Я оттягивал момент. Когда почуял дыхание смерти, то понял, что мы не увидимся на том свете, если брак не благословят», — пояснил певец.

Общественная позиция Малежика и гастроли в Крыму

Вячеслав Малежик сегодня