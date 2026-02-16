«Если Бог даст»: Маргарита Симоньян о своем лечении
Маргарита Симоньян рассказала подписчикам о своем лечении
Главред RT Маргарита Симоньян пообщалась с подписчиками о своем лечении. Соответствующий пост есть в телеграм-канале журналистки.
Так она ответила на вопрос одной из фанаток, о том, какие методы лечения применяются. Поклонница предположила, что должно использоваться что-то одно.
«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала Симоньян.
Аудитория Маргариты Симоновны поддерживает ее и переживает за здоровье телеведущей. Каждая публикация получает активный отклик.