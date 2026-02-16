16 февраля 2026, 10:45

Хабиб Нурмагомедов (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вышел из российских бизнесов и сосредоточился на проектах в ОАЭ. По оценкам, сейчас он зарабатывает за рубежом около 50 миллионов долларов в год.





Как сообщает Telegram-канал Mash, в 2024 году спортсмен закрыл ИП, погасил долги и разблокировал банковские счета, после чего продолжил выход из активов в России. Ранее у него возникали трудности из-за нарушений в налоговой отчётности. С 2021 года он покинул несколько проектов, включая фонд «Росси», благотворительную организацию своего имени, турагентство «Хикмит Травел» и бренд одежды «Сильди», который переписал на брата.



Также он вышел из числа учредителей провайдера «Первый мобильный».Бойцовский клуб Eagles перешёл Зиявудину Магомедову, осуждённому в 2018 году за хищение средств и создание преступного сообщества, при этом у организации заблокированы 16 счетов. В Эмиратах спортсмен развивает сеть залов KHABIB GYM с прибылью до шести миллионов долларов в год за счёт роялти и приобрёл промоушен Gorilla FC за один миллион долларов, переименовав его в EAGLE FC. Общий доход от проектов в ОАЭ оценивается примерно в 46 миллионов долларов ежегодно.

