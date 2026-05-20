Причины развода, откровенные снимки и новая избранница: чем удивил внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков после переезда в США?
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков долгое время жил в тени своей знаменитой бабушки. Несмотря на постоянное внимание СМИ, он старался вести «незвездную» жизнь. Однако после объявления частичной мобилизации в России он покинул страну, столкнувшись за границей с непростыми реалиями. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Родила в 19 лет сына НикитуКристина Орбакайте обратила внимание на Владимира Преснякова еще в 15 лет. Музыканту тогда было 18, и он уже успел завоевать популярность. Их роман развивался быстро. Вскоре влюбленные поселились в доме родителей артиста. Официально оформлять союз они не стали, потому что не считали это обязательным. В 19 лет девушка родила сына Никиту. Однако ребенок не смог удержать пару вместе. На отношения все сильнее влиял рок-н-ролльный образ жизни Преснякова. Шумные застолья и измены разрушали их связь. В итоге певица решила уйти. Разрыв стал тяжелым для обоих. При этом Никита продолжал часто общаться с отцом, поэтому не сразу понял, что в семье произошли перемены.
Клипы для российских рэперовПарень, выросший в творческой семье, часто оставался один, так как его родственники были заняты гастролями. Он интересовался музыкой, но понимал, что его будут постоянно сравнивать с родителями, поэтому решил попробовать себя в чем-то другом и увлекся кино. Никита поступил в Нью-Йоркскую киноакадемию и получил диплом бакалавра. Он начал снимать клипы для российских рэперов и параллельно пробовал себя в актерстве, появляясь в фильме «Индиго», трех частях «Елок», комедии «Корпоратив» и сериале «Наследие». Однако главных ролей ему не удалось получить, и он вернулся к музыке, создав свою группу AquaStone, которая позже стала называться Multiverse.
Талант НикитыВскоре Никита вышел на сцену вместе с отцом, и после этого многие заговорили, что дорогу в шоу-бизнес ему открыли звездные родственники. Его музыкальный проект выступил на двух московских концертах Limp Bizkit. Затем команда дошла до финала шоу «Главная сцена». Позже музыканты выпустили несколько синглов, сыграли на разогреве у британских артистов и записали саундтреки к сериалу «Триггер». Однако даже эти успехи не заставили критиков поверить в способности Никиты.
Запечатлена в полуобнаженном видеО первых серьезных отношениях Никиты начали говорить во время его учебы в США, когда он познакомился с моделью Аидой Калиевой. Молодые люди сыграли влюбленных в фильме «Дело ангела» и начали встречаться за пределами съемочной площадки. Их роман длился четыре года, но завершился расставанием, которое многие связывали с появлением новой избранницы Преснякова — Татьяны Антошиной, хотя она не оставила значительного следа в его жизни.
Вскоре Никита встретил свою соседку по даче Алену Краснову. В 2017 году они поженились и отправились в свадебное путешествие на Кипр. Позже девушка шокировала общественность откровенными кадрами, на которых она запечатлена в полуобнаженном виде во время банных процедур. Это скандальное видео быстро распространилось в социальных сетях.
Переезд в СШАВ 2022 году Никита Пресняков вместе с Красновой перебрался в США. Там артист взял псевдоним Nick Pres и решил строить музыкальную карьеру заново. В России громкая фамилия помогала ему оставаться на виду. В Америке этот ресурс уже не работал. Поэтому певцу пришлось стартовать с нуля, но заметного результата он не добился. Позже семья столкнулась с новым испытанием. Крупные пожары в Калифорнии подошли совсем близко к их дому. Супруги в спешке уехали и взяли только самые нужные вещи. Огонь уничтожил жилье пары. После этого на выручку быстро пришли состоятельные родственники. В середине лета 2025 года супруги разъехались. Алена вернулась в Москву к родным. Никита отправился в Испанию и провел там время с семьей отца.
В конце августа СМИ заговорили о расставании пары. Алена первой сообщила о разрыве в соцсетях. Она призналась, что это решение далось тяжело. По ее словам, за десять лет брака они прошли через многое и получили важный опыт. Однако со временем их взгляды на семью и отношения сильно разошлись. Девушка подчеркнула, что виноватых в этой истории нет. Просто, как она написала, они выросли в разные стороны.