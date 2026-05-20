«Я могу подкупить своих детей»: ведущий Владимир Маркони об отношениях в семье
Ведущий музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» Владимир Маркони, известный по проектам «Реутов ТВ» и «Comment out», дал интервью. Артист в свойственной ему юмористической манере рассказал о воспитании восьмилетней дочери и шестилетнего сына.
Дети иногда крутят пальцем у виска и называют отца «ку-ку». На замечание, что именно это обеспечивает им горячее питание, они не реагируют. Тем не менее сын периодически просит Владимира выступить Дедом Морозом в детском саду, и звездный папа с радостью соглашается, поднимая свой рейтинг в глазах ребёнка.
«Юмор приносит мне деньги, а уже на эти деньги я могу подкупить своих детей, чтобы они меня любили больше. Тариф у нас такой: один поцелуй в щеку — 500 рублей. Да, деньги небольшие, но с другой стороны хватает на то, чтобы дочери и сыну в их шесть и восемь хватило на собственные Lamborghini», — цитирует Маркони «Леди Mail».
Отдельно Маркони признался, что дома уступает в остроумии супруге Ксении. Он называет её чувство юмора самым смелым и быстрым среди всех знакомых — при этом не колким, но при желании жена способна «пригвоздить шуткой». Сам Владимир, по его ироничному признанию, дома не шутит, а «отбивается от шуток» и даже старается приходить позже, чтобы не выглядеть блекло на её фоне.