«Я могу подкупить своих детей»: ведущий Владимир Маркони об отношениях в семье

20 мая 2026, 11:35

Телеведущий Владимир Маркони рассказал об отношениях с детьми

Владимир Маркони (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Ведущий музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» Владимир Маркони, известный по проектам «Реутов ТВ» и «Comment out», дал интервью. Артист в свойственной ему юмористической манере рассказал о воспитании восьмилетней дочери и шестилетнего сына.





Дети иногда крутят пальцем у виска и называют отца «ку-ку». На замечание, что именно это обеспечивает им горячее питание, они не реагируют. Тем не менее сын периодически просит Владимира выступить Дедом Морозом в детском саду, и звездный папа с радостью соглашается, поднимая свой рейтинг в глазах ребёнка.





«Юмор приносит мне деньги, а уже на эти деньги я могу подкупить своих детей, чтобы они меня любили больше. Тариф у нас такой: один поцелуй в щеку — 500 рублей. Да, деньги небольшие, но с другой стороны хватает на то, чтобы дочери и сыну в их шесть и восемь хватило на собственные Lamborghini», — цитирует Маркони «Леди Mail».



