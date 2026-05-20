«Имеет право»: Догилева о словах Меньшикова, назвавшего «Гамлета» с Юрой Борисовым «чудовищным»

20 мая 2026, 13:23

Догилева вступилась за Меньшикова, раскритиковавшего «Гамлета» с Юрой Борисовым

Татьяна Догилева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Татьяна Догилева вступилась за худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, раскритиковавшего спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым. Своим мнением она поделилась на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.





Актриса подчеркнула, что человек вправе высказывать свое мнение о том, нравится ему что-либо или нет.

«Ну и что? Что, он не может этого сказать? Человек имеет право: нравится или не нравится», — сказала Догилева в беседе с NEWS.ru.