«Имеет право»: Догилева о словах Меньшикова, назвавшего «Гамлета» с Юрой Борисовым «чудовищным»
Народная артистка России Татьяна Догилева вступилась за худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, раскритиковавшего спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым. Своим мнением она поделилась на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
Актриса подчеркнула, что человек вправе высказывать свое мнение о том, нравится ему что-либо или нет.
«Ну и что? Что, он не может этого сказать? Человек имеет право: нравится или не нравится», — сказала Догилева в беседе с NEWS.ru.Она также призналась, что разлюбила театр много лет назад и сейчас никуда не ходит. Артистка добавила, что всегда задается вопросом: «Зачем они это все делают?».
