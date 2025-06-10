10 июня 2025, 15:54

Евгений Стычкин (фото: Instagram* / stychkin)

10 июня российскому актёру, режиссёру и сценаристу Евгению Стычкину исполняется 51 год. Он известен зрителям по многочисленным театральным и киноролям, а также по своим собственным режиссёрским проектам. «Радио 1» расскажет о его биографии, личной жизни и высказываниях об Украине.





Содержание Биография Евгения Стычкина: детство и юность Начало творческого пути Театральная карьера Работа в кино Личная жизнь Евгения Стычкина Брак с Ольгой Сутуловой Высказывания Стычкина об Украине Евгений Стычкин сегодня

Биография Евгения Стычкина: детство и юность

Начало творческого пути

Евгений Стычкин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Театральная карьера

«Играть двадцать спектаклей в месяц несовместимо с остальной жизнью. А закрывать спектакли не хочется, потому что я люблю их и мне было бы жалко с ними расставаться», — рассказывал Стычкин.

Работа в кино

Личная жизнь Евгения Стычкина

Брак с Ольгой Сутуловой

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова (фото: Екатерина Чеснокова)



«Евгений закончил снимать второй проект как режиссер-постановщик. Семейный бюджет... Собаке есть нечего уже, она перешла на более дешевый корм, мне приходится больше работать. Это унизительные зарплаты, ненормированный график — ужасная профессия. Семья страдает, ребенок не видит папу неделями, месяцами, не знает, как выглядит этот человек», — отметила она в программе «Кино в деталях».

Высказывания Стычкина об Украине

«Если это так, то я ужасно расстроен, потому что всегда любил бывать на Украине. Я работал там много и подолгу, часто выбирал проекты в том числе и потому, что это возможность провести несколько месяцев в Киеве. Скорее всего, это какая-то ошибка, какие неминуемо случаются, если учитывать непростое время и крайне сложные, перегретые отношения между нашими странами», — заявил он.

Евгений Стычкин сегодня