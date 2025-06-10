«Ребенок не знает, как выглядит этот человек»: ради кого актер Евгений Стычкин бросил семью и его связь с Украиной
10 июня российскому актёру, режиссёру и сценаристу Евгению Стычкину исполняется 51 год. Он известен зрителям по многочисленным театральным и киноролям, а также по своим собственным режиссёрским проектам. «Радио 1» расскажет о его биографии, личной жизни и высказываниях об Украине.
Биография Евгения Стычкина: детство и юностьЕвгений Стычкин родился 10 июня 1974 года в Москве. Его детство прошло в творческой среде. Отец работал переводчиком-синхронистом в Госкино и ООН, а мать — бывшая прима-балерина Большого театра. В балетном искусстве преуспела и его тётя. Крестным отцом будущего актёра стал народный артист РСФСР Анатолий Ромашин.
Начало творческого путиС ранних лет Стычкин проявлял артистизм: участвовал в школьных спектаклях и был одной из самых заметных личностей в учебном заведении. Несмотря на это, о профессии актёра он задумывался не сразу. В 1989 году подал документы во ВГИК, руководствуясь скорее интересом к студенческой атмосфере, чем к профессии.
Из-за того, что будущий артист не очень хорошо написал сочинение, Евгений поступил на платное отделение, но был зачислен в мастерскую Армена Джигарханяна и Альберта Филозова. В процессе обучения всерьёз увлёкся актёрским мастерством и начал стремиться к профессиональному росту.
Театральная карьераПервым местом работы для Стычкина стал Театр клоунады Терезы Дуровой в 1994 году. Впоследствии он сотрудничал с множеством театральных коллективов Москвы, но особенно значимым этапом стали восемь лет в Театре Луны. Именно там он исполнил роль Чарли Чаплина в спектакле «Чарли Ча», которая принесла ему премию «Чайка».
Актёр также выступал в постановках «Валентинов день» и «Страх мыльного пузыря» в «Другом театре», в спектакле «Ближе» в Гоголь-центре и в моноспектакле «Кроткая» в центре «На Страстном».
«Играть двадцать спектаклей в месяц несовместимо с остальной жизнью. А закрывать спектакли не хочется, потому что я люблю их и мне было бы жалко с ними расставаться», — рассказывал Стычкин.
Работа в киноКинодебют Стычкина состоялся ещё во время учёбы. Он сыграл в фильме «Пчелка», где исполнил роль влюбчивого Казановы. Успех пришёл быстро: за этой работой последовали роли в комедии «Трам-тара-рам», боевике «Хаги-траггер» и сериале «Графиня де Монсоро». Стычкин активно работал над тем, чтобы избавиться от амплуа «милого мальчика», и стал выбирать разноплановые роли. Ярким примером стал фильм «А поутру они проснулись» по Шукшину, удостоенный диплома кинофестиваля «Окно в Европу».
В комедии «От 180 и выше» он продемонстрировал, что невысокий рост (162 см) — не помеха успеху в любви. Роль принесла актёру номинацию на MTV Russia Movie Awards. В драме «Пушкин. Последняя дуэль» он предстал в образе Михаила Лермонтова. Несмотря на критику картины, она получила спецприз на фестивале «Золотой Феникс».
Личная жизнь Евгения СтычкинаСтычкин был дважды женат. Он отец шестерых детей. От первой студенческой любви Юлии Жемчуговой у него родилась дочь Соня, ныне известная как Софья Жемчугова-Финкельштерн. Первой официальной супругой стала пианистка Екатерина Сканави, с которой у него трое детей: сыновья Алексей и Лев, а также дочь Александра. В 2009 году стало известно, что актёр ушёл из семьи, начав отношения с актрисой Ольгой Сутуловой.
По сообщениям СМИ, причиной разрыва со Сканави стала измена актёра. Развод сопровождался конфликтами, в том числе из-за жилья. Несмотря на это, дети поддерживают связь с отцом и регулярно бывают в его новом доме.
Брак с Ольгой СутуловойСо своей нынешней супругой, актрисой Ольгой Сутуловой, Евгений познакомился на съёмках фильма «Контракт на любовь». Спустя пять лет после расставания с первой женой, Стычкин вновь зарегистрировал брак. Об этом стало известно из поста актрисы в соцсетях.
В 2020 году у пары родился сын Михаил. Второй сын, Яков, появился на свет в июне 2022 года. Однако девушка рассказала, что из-за плотного графика дети практически не видят отца.
«Евгений закончил снимать второй проект как режиссер-постановщик. Семейный бюджет... Собаке есть нечего уже, она перешла на более дешевый корм, мне приходится больше работать. Это унизительные зарплаты, ненормированный график — ужасная профессия. Семья страдает, ребенок не видит папу неделями, месяцами, не знает, как выглядит этот человек», — отметила она в программе «Кино в деталях».
Высказывания Стычкина об УкраинеВ июне 2017 года имя Стычкина появилось в базе украинского сайта «Миротворец». На ресурсе сообщается, что он попал туда за «сознательное незаконное пересечение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность на территории Крыма». В ответ актёр выразил сожаление и недоумение.
«Если это так, то я ужасно расстроен, потому что всегда любил бывать на Украине. Я работал там много и подолгу, часто выбирал проекты в том числе и потому, что это возможность провести несколько месяцев в Киеве. Скорее всего, это какая-то ошибка, какие неминуемо случаются, если учитывать непростое время и крайне сложные, перегретые отношения между нашими странами», — заявил он.Ранее, в 2014 году, украинское издание ТСН сообщало, что Стычкин эмоционально отреагировал на события в Крыму.