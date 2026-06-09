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Стало известно об убытках косметического бизнеса Юлианны Карауловой

Певица Юлианна Караулова несет убытки в косметическом бизнесе
Юлианна Караулова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Компания по продаже косметики, совладелицей которой является певица Юлианна Караулова, не приносит звезде дохода. Согласно данным, ООО «Красота» завершило 2025 год с убытком 3,46 млн рублей при нулевой выручке с момента основания.



Как пишет Super, фирму зарегистрировали в Москве в мае 2021 года. С 2023 года предприятие демонстрирует отрицательную динамику: за три года убыток вырос с 4 тыс. до 3,46 млн рублей. Уставный капитал распределили между тремя учредителями: Дмитрий и Татьяна Сартаковы владеют 65% и 10% соответственно, доля Карауловой составляет 25%.

Ранее исполнительница рассказала о своем отношении к спорту. На мероприятии в честь Дня московского спорта артистка призналась, что готова преодолевать себя ради хорошего самочувствия и результата, несмотря на отсутствие восторга от процесса.

Караулова также поделилась мечтой освоить серфинг, отметив, что пока не находит общий язык с водой. Однако со сноубордом отношения сложились успешно — звезда катается уже около 20 лет.

Никита Кротов

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