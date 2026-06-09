«Счёт шёл на сутки»: Израильские врачи спасли жизнь Геннадию Хазанову
Израильские врачи спасли жизнь народному артисту РСФСР Геннадию Хазанову. Об этом 79-летний актёр и телеведущий рассказал в выпуске YouTube-подкаста «От реки до моря».
Инцидент произошёл примерно шесть лет назад. Хазанов не стал раскрывать подробности своего состояния, но отметил, что ситуация была критической: «счёт шёл на сутки». По словам артиста, обратиться в клинику в Иерусалиме ему рекомендовали московские медики, которые не смогли оказать необходимую помощь в России.
Кинодебют Хазанова состоялся в 1970 году с эпизодической ролью в комедии «Бушует «Маргарита». Сам же он считает настоящим началом своей карьеры в кино фильм «Реквием по филею».
Среди других известных работ артиста — картины «Маленький гигант большого секса», «Бред вдвоём», «Полицейские и воры», «Тихие омуты». Кроме того, Хазанов озвучивал мультгероев: его голосом говорят Кот Леопольд и попугай Кеша.
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