Семья Соколовского под защитой: правоохранители проверяют угрозы похищения ребёнка
В Москве правоохранительные органы начали проверку по факту угроз, поступающих в адрес певца Влада Соколовского и его супруги Ангелины. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
Ранее, в начале декабря, Влад и Ангелина сообщили в соцсетях о регулярных угрозах похищения их трёхлетнего сына. По словам пары, на протяжении более трёх лет они получают тревожные сообщения через мессенджеры и соцсети от двух неизвестных женщин. В связи с этим супруги обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться.
