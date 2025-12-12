Семья Соколовского под защитой: правоохранители проверяют угрозы похищения ребёнка

12 декабря 2025, 16:04

Угрозы семье Влада Соколовского дошли до следствия

Влад Соколовский с женой (Фото: Instagram* / @vs20)

В Москве правоохранительные органы начали проверку по факту угроз, поступающих в адрес певца Влада Соколовского и его супруги Ангелины. Об этом сообщает РИА Новости.