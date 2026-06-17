Ролики о событиях в РФ, книга, бурная личная жизнь, пересадка волос и статус иноагента: что известно о видеоблогере Николае Соболеве?
Запуск YouTube дал мощный толчок развитию видеоблогинга, и вскоре этот формат завоевал популярность во всём мире. Сначала возможности новой площадки активно использовали авторы из США, но и в Рунете это направление быстро стало заметным явлением. Среди отечественных интернет-деятелей особенно ярко проявил себя Николай Соболев, который сумел добиться большого успеха и привлечь широкую аудиторию. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Детство и юность Николая СоболеваНиколай Соболев родился 18 июня 1993 года в Санкт-Петербурге. В детстве родители отдали его в секцию тхэквондо, а затем он начал учиться в лицее № 30. В 2008 году юноша перешел в гимназию № 56 и сменил спортивное направление, выбрав карате-до. Травма во время спарринга заставила его оставить единоборства, и вскоре главным увлечением стали компьютерные игры. После школы Соболев поступил в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. В 2015 году он окончил вуз и получил диплом менеджера-экономиста.
Жизнь блогераВо время учебы в политехе Николай вместе с другом запустил Rakamakafo. Авторы вдохновились западными пранкерами, но сразу адаптировали формат под российскую аудиторию. Сначала они снимали розыгрыши, а потом перешли к социальным экспериментам. Это быстро принесло проекту популярность, тысячи подписчиков и миллионы просмотров. После окончания вуза пути партнеров разошлись, и блогер сосредоточился на канале «Жизнь Ютуб», который позже получил название Sobolev. Там он разбирал громкие истории из интернета и реальной жизни, а со временем все чаще поднимал общественные и политические темы. В 2017 году он запустил шоу «Соболев бомбит», а в 2022-м продолжил выпускать ролики о заметных событиях в России и мире.
Осуждение СВОС начала СВО Николай Соболев сосредоточился на этой теме еще больше. Он выпускал новостные ролики на YouTube и писал в Telegram, где разбирал фейки и рассуждал о русофобии. В феврале 2023 года Минюст включил блогера в реестр иноагентов. Соболев не согласился с этим решением, заявил о намерении его оспорить и подчеркнул, что считает себя патриотом России.
Телевидение и книгиВ 2017 году Николай вышел за рамки YouTube и вместе с двумя соавторами выпустил книгу «YouTube. Путь к успеху» о том, как набрать популярность и заработать в сети. Той же весной блогер встретился с министром культуры России вместе с другими авторами платформы. Рост известности привел его на телевидение: Соболев появился в шоу «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», Comedy Club и других проектах. Самый громкий эпизод случился после выпуска с Павлом Волей, который резко пошутил над внешностью Николая и его книгой. Позже юморист извинился, а спустя год они окончательно закрыли тему в программе «Импровизация». Имя Соболева звучало и в шоу «Маска-3».
Личная жизнь Николая СоболеваЛичная жизнь Николая давно привлекает внимание СМИ. Первой известной избранницей блогера стала Яна Ханикерян. Их называли одной из самых ярких пар YouTube, а совместные ролики собирали большую аудиторию. Позже Соболев начал встречаться с моделью Полиной Чистяковой, известной как Полина Попоша, но в феврале 2019 года они расстались. Николай объяснил, что к разрыву привела совокупность обстоятельств, а не конфликты или измены. После этого он решил не афишировать новые отношения, однако в декабре 2020 года представил подписчикам свою девушку — дизайнера Анастасию Голубых.
Николай Соболев сейчасВ начале 2024 года Минюст обнародовал график плановых проверок иноагентов. Первым в списке стоял Николай Соболев. Уже в феврале ведомство решило изучить его деятельность и провести обыски по адресам, которые с ним связаны. В марте блогер сообщил, что ставит YouTube-канал на паузу. Причиной стал закон, который запретил иноагентам размещать рекламу. Но вскоре ситуация изменилась: Минюст исключил Соболева из реестра. В сообщении министерства говорилось, что он больше не подпадает под признаки иностранного агента. После этого Николай пришел на интервью к Татарке FM. Там он высказался о причинах своего исключения из списка и рассказал, как на новость отреагировали близкие. Заодно Соболев сообщил о переезде в квартиру родителей, которая освободилась после их отъезда в США.
В конце года он встретился со студентами Российского технологического университета. Во время беседы Соболев заявил, что в 2025 году начнет вести на Первом канале шоу в формате политических дебатов. Начало 2025-го принесло еще один личный эпизод. Блогер сделал пересадку волос из-за ранней стадии алопеции. А в октябре СМИ написали, что ФНС заблокировала его счета. По данным публикаций, сумма налоговой задолженности составляла около 60 тысяч рублей.