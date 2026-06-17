17 июня 2026, 13:47

Николай Соболев (Фото: Instagram* @sobolevv)

Запуск YouTube дал мощный толчок развитию видеоблогинга, и вскоре этот формат завоевал популярность во всём мире. Сначала возможности новой площадки активно использовали авторы из США, но и в Рунете это направление быстро стало заметным явлением. Среди отечественных интернет-деятелей особенно ярко проявил себя Николай Соболев, который сумел добиться большого успеха и привлечь широкую аудиторию. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Николая Соболева Жизнь блогера Осуждение СВО Телевидение и книги Личная жизнь Николая Соболева Николай Соболев сейчас

Детство и юность Николая Соболева

Жизнь блогера

Николай Соболев (Фото: Instagram* @sobolevv)

Осуждение СВО

Телевидение и книги

Личная жизнь Николая Соболева

Николай Соболев (Фото: Instagram* @sobolevv)

Николай Соболев сейчас

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская