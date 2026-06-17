Пригожин выступил против содержанок: «Ерунда полная»
Продюсер Пригожин раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин. Его слова приводит издание «Абзац».
Медиаменеджер заявил, что в паре оба должны работать, а не «считать чужие деньги и давать установки». По его словам, многое зависит от того, насколько человек с детства приучен к труду.
«[Идея, что] мужчина работает, чтобы женщина отдыхала, — ерунда полная, честно я вам скажу. Работаем вместе и отдыхаем вместе. Я предпочитаю такую позицию. Все остальное мне неприемлемо», — подчеркнул Пригожин.Поводом для высказывания стало недавнее заявление певицы Анны Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее полумиллиона рублей в месяц. Прошлой зимой артистка рассказывала о доходах своего жениха — немецкого бизнесмена Дениса Шреера. По признанию Семенович, он обеспечивает ее, дарит дорогие подарки и возит на лучшие курорты.