Пригожин выступил против содержанок: «Ерунда полная»

17 июня 2026, 11:43

Продюсер Пригожин раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин. Его слова приводит издание «Абзац».





Медиаменеджер заявил, что в паре оба должны работать, а не «считать чужие деньги и давать установки». По его словам, многое зависит от того, насколько человек с детства приучен к труду.

«[Идея, что] мужчина работает, чтобы женщина отдыхала, — ерунда полная, честно я вам скажу. Работаем вместе и отдыхаем вместе. Я предпочитаю такую позицию. Все остальное мне неприемлемо», — подчеркнул Пригожин.