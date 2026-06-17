Сергей Орлов обновит свадебные клятвы на Пхукете за 600 тысяч долларов

17 июня 2026, 08:05

Сергей Орлов сыграет свадьбу за полмиллиона долларов на Пхукете

Сергей Орлов (Фото: Instagram* @orlov_skvz)

Стендап-комик Сергей Орлов и его жена Анастасия планируют провести церемонию обновления клятв на Пхукете 14 февраля 2027 года. На поездку пригласят 40 близких гостей, а перелет и проживание для них оплатит Орлов. Об этом пишет Mash.