Сергей Орлов обновит свадебные клятвы на Пхукете за 600 тысяч долларов
Стендап-комик Сергей Орлов и его жена Анастасия планируют провести церемонию обновления клятв на Пхукете 14 февраля 2027 года. На поездку пригласят 40 близких гостей, а перелет и проживание для них оплатит Орлов. Об этом пишет Mash.
Пара расписалась 14 февраля 12 лет назад, через два месяца после знакомства. В то время супруги ограничились обычной регистрацией в загсе, поскольку средств на торжество не хватало. Новую церемонию они приурочили к годовщине брака. По информации Telegram-канала, гостей примут на вилле стоимостью 70 тысяч долларов в неделю. За стол отвечает один из самых дорогих кейтерингов курорта. В меню войдут морские ежи, икра, морепродукты, устрицы и другие деликатесы. Только часть угощений обойдется более чем в 600 тысяч рублей.
Для выступления пригласили рэперов Markul и Sqwoz Bab. Гонорар каждого составит 3,5 млн рублей. С учетом этих расходов общая смета выросла до 600 тысяч долларов. Mash пишет, что Орловы уже полностью оплатили торжество.
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