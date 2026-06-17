Стала известна дата прощания с 48-летней Татьяной Плетнёвой
Родные актрисы Татьяны Плетневой сообщили в социальных сетях, что церемония прощания состоится в Москве в четверг, 18 июня. Гражданская панихида пройдёт в 11:00 в ритуальном зале морга ГКБ № 36 имени Иноземцева.
Отпевание начнётся в 12:00 в храме в районе станций метро «Преображенская площадь» (точное название церкви уточняется). Затем траурная процессия отправится на Ново-Богородское кладбище, где пройдёт погребение. Проститься со звездой театра и кино смогут все желающие.
Татьяна Плетнёва скончалась в ночь на 13 июня. Причиной смерти стал рак печени, с которым артистка боролась в последние месяцы. Она ушла из жизни в одной из московских больниц. У Татьяны осталась 28-летняя дочь Алёна, которая сейчас занимается организацией похорон. Накануне девушка сообщила, что нуждается в финансовой поддержке.
Память знаменитости почтил певец Дмитрий Маликов. В личном блоге он опубликовал трогательный пост и совместное фото с Плетнёвой, выразив соболезнования близким.
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