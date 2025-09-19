Отмывание денег на СВО и скандал с Владимиром Соловьевым: за что Романа Алехина* признали иноагентом
Военный блогер Роман Алехин* признан иноагентом. Согласно информации Министерства юстиции России, он «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме того, Алехин* формировал негативный образ российских военных, распространяя недостоверные сведения об армии, и публиковал недостоверную информацию о решениях и политике властей. Чем известен военблогер Роман Алехин* — в материале «Радио 1».
Биография Романа Алехина*
Роман Алехин* родился 14 апреля 1980 года в Курске. С ранних лет он стремился бороться с преступностью. Для достижения своей цели Роман* окончил юридический институт в Туле и вернулся в родной город, где год проработал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.
Служба в правоохранительных органах продлилась недолго. Алехин* покинул работу, так как, по словам самого мужчины, его пытались заставить открыть уголовное дело против человека, которого он считал невиновным в хозяйственном споре. Это решение стало поворотным моментом, определившим уход из системы и дальнейшее развитие.
Карьера Романа Алехина*
После ухода из органов Роман Алехин* начал работать в отцовской компании, которая занималась производством протезно-ортопедических изделий. В 2004 году мужчина основал собственное дело, достигнув успеха в предпринимательской деятельности. Одновременно с этим он активно участвовал в общественной жизни, включая возрождение казачьих традиций, и вел блог, в котором поддерживал федеральную власть, но критиковал бездействие местных властей.
С началом СВО Алехин* сосредоточился на благотворительности: организовал поставки снаряжения для военных и помощь раненым в протезировании. Несмотря на повестку, полученную в 2022 году, он не попал на фронт из-за травмы и окончания мобилизации. Летом 2024 года Романа* назначили советником временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Личная жизнь Романа Алехина*
Личная жизнь военблогера остается малоизвестной для широкой аудитории. Помимо ведения соцсетей и увлечения казачьей культурой, его интересы включают охоту. Алехин* состоит в браке с Екатериной Алехиной, которая является специалистом по нутрициологии. У супругов есть сын.
Контракт с Минобороны и обвинения в отмывании денег
В феврале этого года Роман Алехин* сообщил о заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации для службы в подразделении «Ахмат». Впоследствии он отметил, что в рамках операции «Поток» выполнял обязанности заместителя командира по политической работе в отряде «Аид». На этой должности мужчина координировал действия бойцов, обеспечивал снабжение и временно замещал командира.
Однако журналист Владимир Соловьев обвинил блогера в присвоении чужих заслуг. В марте Министерство обороны расторгло контракт с Алехиным*. Сам Роман* воспринял это решение с пониманием, подчеркнув, что из-за недостаточного боевого опыта ему целесообразнее сосредоточиться на идеологической работе, волонтерской деятельности и протезировании пострадавших.
В сентябре Telegram-каналы SHOT и Mash распространили информацию о подозрениях в адрес Алехина* относительно возможного отмывания средств, собранных на медикаменты для участников специальной военной операции. В сети появились видеозаписи, на которых он обсуждал финансовые вопросы и откаты с неустановленными лицами.
Блогер опроверг эти осуждения, заявив, что речь шла о предложениях делать пожертвования с уменьшением сумм в отчетах, от которых он отказался. Затем мужчина инициировал судебное разбирательство против СМИ, которые обвинили его в отмывании денег и распространили смонтированные видеоматериалы.
Скандалы с участием Романа Алехина*
Участие в операции «Поток»
Полковник в отставке, военный аналитик Анатолий Матвийчук усомнился в правдивости утверждений Романа Алехина* о его участии в операции «Поток». В рамках нее осуществлялся выход в тыл Вооруженных сил Украины. Матвийчук подчеркнул, что участие военблогера в «Потоке» маловероятно, поскольку она имела строго секретный характер и проводилась исключительно с участием специально подготовленных лиц. Дополнительно эксперт отметил, что Алехин* не состоит в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Это вызывает сомнения в его заявлениях о причастности к операции.
Подлинность наград
Блогер демонстрировал военные награды, которые могут быть поддельными, отметил Матвийчук. Он подчеркнул, что, возможно, Алехин* был отмечен за определенные заслуги, но речь идет только о части имущества, привезенного им.