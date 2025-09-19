Минюст внёс блогера Романа Алёхина в список иноагентов
Бывший советник губернатора Курской области и блогер Роман Алёхин попал в реестр иностранных агентов. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции России. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Ведомство объяснило своё решение тем, что Алёхин публично выступает против проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Минюст сообщил, что он распространяет материалы от организаций, которые уже имеют статус иностранного агента. Также министерство подчеркнуло, что блогер получает поддержку из-за рубежа.
Ранее военблогер Роман Алёхин подал иск на Владимира Соловьёва и РЕН ТВ. Основанием выступили обвинения в отмывании денег и спекуляция на помощи военным. Однако после заверения всех спорных публикаций у нотариуса, блогером заинтересовалась курская полиция.
Читайте также: