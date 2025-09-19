Под Киевом в рабстве удерживали 13 граждан Узбекистана
В Киевской области группа людей удерживала 13 граждан Узбекистана в рабстве. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Согласно информации следствия, граждане Украины, Китая и Узбекистана организовали преступную группу, которая, используя обман и принуждение, удерживала людей из центральноазиатских стран в рабстве, воспользовавшись их уязвимым положением. По данным ведомства, даже посещение туалета было строго регламентировано, а за малейшие нарушения применялись штрафы.
В настоящее время четверо участников группы задержаны, им предъявлены обвинения в совершении особо тяжкого преступления.
