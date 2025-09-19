Невеста впала в кому в первую брачную ночь и вскоре умерла

19 сентября 2025, 16:16

Mirror: 26-летняя невеста впала в кому в первую брачную ночь и умерла

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

В Боснии и Герцеговине 26-летняя невеста умерла после первой брачной ночи. Об этом пишет The Mirror.