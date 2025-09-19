Невеста впала в кому в первую брачную ночь и вскоре умерла
В Боснии и Герцеговине 26-летняя невеста умерла после первой брачной ночи. Об этом пишет The Mirror.
14 сентября блогерша из Сараево Адна Рованин-Омербегович вышла замуж. Через несколько часов после свадебного торжества ее самочувствие резко ухудшилось.
Девушку срочно доставили в больницу. Она впала в кому и на следующий день умерла.
Согласно предварительной информации, причиной смерти Адны стало сотрясение мозга. Расследование гибели девушки продолжается.
