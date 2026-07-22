23 июля театральному и кинорежиссеру Константину Богомолову исполняется 51 год. Он руководит Театром на Малой Бронной, снимает сериалы, играет в кино и пишет стихи. Каждая новая работа режиссера вызывает обсуждения, а его публичные заявления часто становятся поводом для споров. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Константина Богомолова
Константин Юрьевич Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве. Он вырос в семье, связанной с миром кино и журналистики. Отец режиссера, Юрий Богомолов, был известным киноведом и критиком. Он публиковался в ведущих советских и российских изданиях, писал о кинематографе и телевидении. Мать Константина, Ольга Ульянова, также занималась кинокритикой. Будущий режиссер с детства находился в интеллектуальной и творческой среде. Он рано заинтересовался литературой, театром и искусством. Позже Богомолов учился на филологическом факультете МГУ, а затем поступил в ГИТИС.
Первые спектакли и работа в театре
Режиссерскую карьеру Константин Богомолов начал в 2002 году, когда учился в ГИТИСе. Его дебютом стала «Лекция о пользе убийств». В основу спектакля легли произведения Славомира Мрожека и Фернандо Аррабаля. Через год режиссер представил постановку «Что тот солдат, что этот». В ранние годы он активно искал собственный театральный язык и обращался к разным жанрам. Среди его работ того периода была детская сказка «Муми-Тролль и комета». Широкое внимание к Богомолову пришло после спектакля «Много шума из ничего». Постановка по пьесе Уильяма Шекспира получила премию «Чайка» в 2007 году. Режиссер предложил зрителям современное прочтение классического сюжета.
Скандальные постановки Константина Богомолова
Богомолов получил репутацию режиссера, который смело меняет привычную форму классических произведений. Его спектакли часто вызывают резкую реакцию публики и критиков. В 2012 году на сцене Театра Олега Табакова вышел спектакль «Год, когда я не родился». Его основой стала пьеса Виктора Розова «Гнездо глухаря». Богомолов перенес действие в другую эпоху и добавил в постановку современные культурные и политические отсылки. В 2014 году режиссер поставил «Гаргантюа и Пантагрюэля» по роману Франсуа Рабле. Работа получила премию имени Олега Янковского на фестивале «Черешневый лес». В этом же году он представил свою версию «Бориса Годунова» в «Ленкоме».
Большой резонанс вызвала «Машина Мюллера», премьера которой прошла в 2016 году. Спектакль отличался откровенными сценами и провокационной подачей. Одну из ролей в нем сыграла Сати Спивакова. Еще одной необычной работой стала «Волшебная гора» по Томасу Манну. На сцену выходили только Константин Богомолов и Елена Морозова. В спектакле почти не было текста. Основу действия создавали паузы, тишина и детали сценического пространства. В 2017 году режиссер выпустил постановку «Сентрал-парк Вест» с Александрой Ребенок. Он также работал во МХАТе имени А. П. Чехова и на других московских площадках.
Театр на Малой Бронной
В 2019 году Константин Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной. Под его руководством площадка стала одной из самых обсуждаемых в Москве. Режиссер продолжил выпускать постановки с участием известных актеров и молодых артистов. Театр регулярно представляет премьеры, которые получают широкий отклик в прессе и социальных сетях. В 2026 году Богомолов планировал поставить спектакли «Служебный роман» и «Ифигения». Подробности будущих премьер театр раскрывает постепенно.
Роли в кино и режиссерские проекты
Константин Богомолов впервые появился в кино еще ребенком. В конце 1980-х он сыграл Эрнеста де Ресто в экранизации повести Оноре де Бальзака «Гобсек». После театральных успехов он вернулся в кинематограф уже в качестве режиссера. Одним из его самых громких проектов стал сериал «Содержанки», который вышел в 2019 году на стриминговой платформе. История о мире больших денег, власти и личных амбиций привлекла внимание зрителей. Богомолов также снял сериал «Хороший человек». В основу сюжета легла история серийного убийцы из Ангарска Михаила Попкова. Проект вышел в 2020 году и вызвал активное обсуждение.
Брак с Дарьей Мороз и дочь Анна
Первой женой Константина Богомолова была актриса Дарья Мороз. Они познакомились в театральной среде и поженились в 2010 году. В этом браке родилась дочь Анна. Несмотря на развод, Богомолов и Мороз сохранили рабочие отношения. Актриса продолжала участвовать в проектах бывшего супруга. Дарья Мороз сыграла одну из главных ролей в «Содержанках». Зрители также видели ее в спектаклях режиссера.
Жена Константина Богомолова Ксения Собчак
В 2019 году Константин Богомолов женился на журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба стала одним из самых обсуждаемых событий года. В последние годы СМИ регулярно пишут о возможном кризисе в отношениях супругов. В публикациях также появляются слухи о романах режиссера на стороне. Особенно часто журналисты связывают его имя с актрисой Софьей Синицыной. Ксения Собчак не подтверждала сообщения о проблемах в браке. Телеведущая говорила, что доверяет мужу и не считает нужным реагировать на слухи.
Высказывания Богомолова об уехавших артистах
Константин Богомолов не раз резко высказывался о деятелях культуры, которые покинули Россию и публично критикуют страну. Режиссер говорил, что испытывает «некоторую брезгливость» к артистам, которые агрессивно говорят о России и ее гражданах. Он также отмечал, что его театр продолжает работать для своего зрителя. По словам Богомолова, коллектив создает спектакли «в родном доме», несмотря на критику со стороны зарубежных медиа. На форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске режиссер назвал специальную военную операцию «удачей поколения». Он пояснил, что происходящие события заставляют людей искать ответы на важные вопросы и определяться со своей позицией.
Почему Богомолов ушел из Школы-студии МХАТ
В феврале 2026 года Константин Богомолов попросил освободить его от обязанностей исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом режиссер сообщил в социальных сетях. Министерство культуры России приняло его просьбу. Богомолов сосредоточился на работе в Театре на Малой Бронной, новых спектаклях и кинопроектах.