22 июля 2026, 15:30

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

23 июля театральному и кинорежиссеру Константину Богомолову исполняется 51 год. Он руководит Театром на Малой Бронной, снимает сериалы, играет в кино и пишет стихи. Каждая новая работа режиссера вызывает обсуждения, а его публичные заявления часто становятся поводом для споров. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Константина Богомолова Первые спектакли и работа в театре Скандальные постановки Константина Богомолова Театр на Малой Бронной Роли в кино и режиссерские проекты Брак с Дарьей Мороз и дочь Анна Жена Константина Богомолова Ксения Собчак Высказывания Богомолова об уехавших артистах Почему Богомолов ушел из Школы-студии МХАТ

Детство и семья Константина Богомолова

Первые спектакли и работа в театре

Скандальные постановки Константина Богомолова

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Театр на Малой Бронной

Роли в кино и режиссерские проекты

Брак с Дарьей Мороз и дочь Анна

Жена Константина Богомолова Ксения Собчак

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Высказывания Богомолова об уехавших артистах

Почему Богомолов ушел из Школы-студии МХАТ