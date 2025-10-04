Роман с бывшей Прилучного, слухи о связи с Бледанс, СВО: куда пропал звезда «Кадетства» Аристарх Венес
Аристарх Венес, чья карьера началась с культовых сериалов «Кадетство» и «Папины дочки», сегодня остается одним из самых востребованных и социально активных актеров своего поколения. Сейчас он совмещает съемки в новых кинопроектах с участием в громком шоу на ТНТ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Аристарх Венес: биография и карьераСын известных актеров Виктора Венеса и Светланы Шибаевой Аристарх Венес родился в Москве 4 октября 1989 года. Свой творческий путь он начал рано: в 15 лет поступил в Школу-студию МХАТ, однако не окончил ее. Позже, в 2010 году, он стал студентом ВГИКа. Актерская фильмография Венеса весьма обширна и насчитывает более 30 ролей. Зрители могли видеть его в таких популярных проектах, как «Кадетство», «Папины дочки», «Кремлёвские курсанты», «Закон каменных джунглей», «Спящие-2», «Мастер», «Киберъ» и многих других.
Личная жизнь звезды «Кадетства»По информации из открытых источников, на данный момент Аристарх Венес не состоит в браке. В 2009 году он планировал жениться на Татьяне, но пара распалась. В разное время в СМИ появлялась информация о его романах с певицей Нюшей (Анной Шурочкиной), актрисой Мирославой Карпович и фотографом Анной Горбачевой, но ни одни из этих отношений не оказались долговечными.
В 2018 году поползли слухи о его связи с Эвелиной Бледанс, с которой он работал в одном спектакле. Однако сам актер эти слухи опроверг, подчеркнув, что их связывают исключительно профессиональные отношения.
Общественная позиция и взглядыАристарх Венес открыто поддерживает проведение специальной военной операции и заявляет о помощи российской армии. По его словам, он вместе с коллегами адресно отправляет необходимые грузы для бойцов. Свою гражданскую позицию актер также выразил через работу — он сыграл одну из главных ролей в сериале «20/22». Его герой, студент Данила, отправляется в зону СВО на поиски брата. Съемки проходили, в том числе, в Мариуполе и Ростовской области.
Как сейчас живет Аристарх ВенесВ 2021 году Венес сделал откровенное признание, рассказав о своем опыте употребления запрещенных веществ в прошлом. Актер подчеркнул, что уже более семи-восьми лет ведет полностью трезвый образ жизни и придерживается этой принципиальной позиции. Аристарх Венес продолжает активно сниматься. В 2023 году на экраны вышли фильмы и сериалы с его участием: «Самая большая луна», «Гид и большие соблазны», «Экстрасенсы» и уже упомянутый «20/22». В ближайшее время ожидается выход картины «Мальвина».
Сейчас он совмещает съемки в новых кинопроектах с участием в громком шоу на ТНТ «Звезды в джунглях».