«Сущие копейки»: Стас Пьеха опроверг миф о богатстве своей семьи

02 октября 2025, 11:20

Стас Пьеха рассказал о скромных доходах родителей в советское время

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха в эфире YouTube-шоу «Токсики» рассказал о своём детстве. Он сообщил, что его родители никогда не зарабатывали много.





Одна из участниц программы предположила, что «у богатых родителей Стаса» был выбор между няней и детским домом. Артист поправил её. Пьеха уточнил, что собеседнице всего 28 лет, и она не застала времена «Ленконцертов».



По его словам, в тот период артисты получали очень маленькие деньги.

«Артистам платили зарплату 19 рублей в месяц, и богатыми y меня никогда не были родители. Они на машину лет 15 копили, а бабушка строила домик 25 лет. У меня дедушка из-за того, что имел какой-то статус, первым получал зарплату и отмечал бутылкой портвейна. Они зарабатывали сyщие копейки», — пояснил внук Эдиты Пьехи.