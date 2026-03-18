Роман с молодым фигуристом, конфликт с Кадышевой и мнение про СВО: чем способна удивить Бабкина и какие пластические операции она делала?
Надежда Бабкина — выдающаяся певица и организатор, чьи народные песни покорили сердца многих людей не только в России, но и за ее пределами. 19 марта артистке исполняется 76 лет, ее вклад в музыкальную культуру страны невозможно переоценить. Подробнее о ней и ее личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Надежды Бабкиной и начало карьерыПуть Надежды Бабкиной в музыке начался в 1974 году, когда она основала ансамбль «Русская песня». Изначально это была небольшая женская группа из шести человек, но вскоре к ним присоединились мужчины, коллектив начал активно развиваться. В 1976 году ансамбль впервые заявил о себе на конкурсе в Сочи, а через два года завоевал золотую медаль на международном фестивале в Братиславе.
Развитие ансамбля «Русская песня»С течением времени ансамбль стал самостоятельным коллективом при «Москонцерте». В 80-х годах вокруг «Русской песни» был создан Московский фольклорный центр, который позже превратился в знаменитый театр. Сегодня это известный Московский музыкальный театр фольклора «Русская песня». Под руководством Бабкиной коллектив записал более сотни современных обработок народных песен и ставил яркие спектакли и концертные программы.
Песни «Москва златоглавая», «Девушка Надя», «Как хотела меня мать» стали настоящими народными хитами. Ансамбль выступал на престижных площадках, включая открытие Олимпиады в Сочи в 2014 году. В театре сегодня работают несколько коллективов, таких как «Русские сезоны», «После 11», ансамбли «Россияне» и «Славяне», а также детская студия «Наследие».
Сольная карьера и телевидениеПомимо работы с ансамблем, Бабкина активно выступала и сольно. Ее песни «Казачка Надя» и «Цветной бульвар» известны далеко за пределами России. С 1991 года певица регулярно участвует в фестивале «Славянский базар».
Также Надежда Бабкина проявила себя как организатор фестивалей. С 1997 года она проводит популярный фолк-фестиваль «Казачий круг», а с 2007 года руководит масштабным фестивалем «Песни России». На телевидении Бабкина также оставила свой след: с 2009 по 2023 год она вела программу «Модный приговор» на Первом канале и участвовала в различных шоу на канале НТВ.
Театр «Русская песня»Надежда Бабкина является основателем Московского государственного академического театра «Русская песня», который был создан в 2000 году на основе ансамбля, существовавшего с 1976 года. Под ее руководством театр продолжает развиваться и радовать зрителей новыми яркими постановками.
Личная жизнь Надежды БабкинойНадежда Бабкина была замужем только один раз. Ее мужем стал барабанщик группы «Самоцветы» Владимир Заседателев. Пара прожила в браке 17 лет — с 1974 по 1991 год. Однако брак распался из-за измены мужа, что стало тяжелым ударом для певицы. У пары остался сын Даниил, который стал важной частью жизни Надежды.
После развода Надежда долго встречалась с певцом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Эти отношения привлекали внимание общественности, но в 2023 году начали появляться слухи, что пара рассталась. Известный историк моды Александр Васильев подлил масла в огонь, намекнув на нового поклонника Бабкиной.
Александр Васильев рассказал о молодом и «очень-очень красивом» поклоннике Надежды Бабкиной — бывшем фигуристе Сергее. По его словам, певица завязала близкие отношения с Сергеем Рябовым, который является ее пиар-директором.
Васильев сравнил Рябова с известным фигуристом Евгением Плющенко, подчеркивая его привлекательность и харизму.
Конфликт Бабкиной с КадышевойКонфликт между Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой начался в 90-х, когда Бабкина начала ревновать к растущей популярности Кадышевой. В 2010-х напряжение переросло в открытый конфликт: Бабкина критиковала музыку Кадышевой, называя ее «попсовой версией» народного жанра, и отказывалась выступать на фестивалях, где была Кадышева. В ответ Кадышева иронично заметила, что выпады Бабкиной ей не страшны.
Ситуация изменилась в 2020-х, когда обе певицы начали появляться вместе на фотографиях в соцсетях. Бабкина отметила радость встречи с коллегами и впоследствии заявила, что конфликт был «спровоцирован» и что она хорошо относится к Кадышевой.
Надежда Бабкина про СВОНадежда Бабкина открыто поддержала спецоперацию. Она пожелала участникам вернуться домой живыми.
В интервью «Вокруг ТВ» певица отметила, что артисты, осуждающие действия России, просто боятся ехать в Донбасс и выражать свою позицию. Певица выразила сомнение в том, что публика сможет простить уехавших артистов, даже если им разрешат вернуться. Бабкина активно поддерживает российских военнослужащих, выступая перед солдатами в учебных центрах и давая концерты в новых регионах и военных госпиталях.
Пластические операции и похудениеНадежда Бабкина, получающая комплименты за свою внешность, впервые призналась о пластической хирургии в 2021 году, когда рассказала о круговой подтяжке лица, сделанной в 2019 году. Певица считает, что звезды должны «делать» себя, чтобы соответствовать ожиданиям зрителей.
Она также похудела на более чем 30 килограммов благодаря диете и спорту, но некоторые подозревают, что для достижения такого результата она могла использовать инъекции, популярные среди диабетиков.
Надежда Бабкина сейчасНадежда Бабкина продолжает свою карьеру, хотя и реже появляется на телевидении. В феврале 2024 года она стала ведущей программы «Прошу, прости!» на НТВ, основанной на реальных историях людей, публично просящих прощения.
Артистка также вернулась к актёрской деятельности, сыграв местную певицу в сериале «Многодетство». Несмотря на проблемы со здоровьем в прошлом, Бабкина продолжает радовать своих поклонников новыми проектами.