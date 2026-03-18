«Сталкивали лбами»: Дима Билан рассказал о соперничестве с Филиппом Киркоровым

18 марта 2026, 09:20

Певец Дима Билан объяснил, почему не соперничает с Филиппом Киркоровым

Певец Дима Билан на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2026» объяснил, почему не считает Филиппа Киркорова конкурентом.





В беседе с Пятым каналом Билан подчеркнул, что относится к коллеге с большим уважением и воспринимает его как легендарную фигуру эстрады.

«У меня нет никакой конкуренции с Киркоровым, потому что я его очень сильно уважаю», — отметил артист.

«Сколько бы нас ни сталкивали лбами, не получится, потому что я достаточно легко к этому отношусь. Я знаю, что жизнь не заканчивается сегодня и на награде, она будет ещё завтра и послезавтра», — заключил Билан.