«Сталкивали лбами»: Дима Билан рассказал о соперничестве с Филиппом Киркоровым
Певец Дима Билан на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2026» объяснил, почему не считает Филиппа Киркорова конкурентом.
В беседе с Пятым каналом Билан подчеркнул, что относится к коллеге с большим уважением и воспринимает его как легендарную фигуру эстрады.
«У меня нет никакой конкуренции с Киркоровым, потому что я его очень сильно уважаю», — отметил артист.Он добавил, что такое отношение сформировалось ещё в молодости под влиянием педагога Маргариты Ланды, которая часто рассказывала ему о вкладе Филиппа Бедросовича в шоу-бизнес.
«Сколько бы нас ни сталкивали лбами, не получится, потому что я достаточно легко к этому отношусь. Я знаю, что жизнь не заканчивается сегодня и на награде, она будет ещё завтра и послезавтра», — заключил Билан.Ранее Дима Билан рассказал о навязчивых поклонниках.