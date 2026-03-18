Ксения Собчак разразилась нецензурной тирадой в адрес необразованного блогера

18 марта 2026, 09:50

Блогер Exile не прошёл музыкальную викторину Собчак на знание советской эстрады

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в ходе интервью с блогером Exile (Ильёй Яцкевичем) использовала нецензурную лексику после того, как гость не смог узнать известных российских артистов. Видео их беседы опубликовано на YouTube.





Собчак предложила собеседнику угадать исполнителей песен, которые она ставила. Когда заиграла композиция «А снег идёт» в исполнении Жанны Агузаровой, блогер не назвал певицу.



Ведущая отреагировала нецензурным выражением, назвав артистку величайшей. Отмечается, что Яцкевич не распознал и Софию Ротару, Льва Лещенко, Людмилу Гурченко и Людмилу Зыкину. После этого Ксения закрыла лицо руками.

«Вот сейчас меня смотрит моя аудитория 40 плюс. Просто чтобы вы понимали, что у вас с вашими детьми ноль [общих] референсов», — сказала журналистка.