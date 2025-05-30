Роман с Паниным*, операция на позвоночнике, пост об СВО: чем живет Мария Берсенева сегодня?
Мария Берсенева (Шипова) родилась 30 мая 1981 года в Москве. Окончила ГИТИС и начала свою карьеру с работы моделью и участия в рекламных съемках. Дебютировала на экране в 2004 году в фильме «Холостяки». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Роль Марго в сериале «Маргоша»Настоящая известность пришла к Берсеневой после исполнения главной роли в популярном сериале «Маргоша», выходившем с 2009 по 2011 год. После успеха в этом проекте актриса продолжила активно сниматься в фильмах и сериалах, среди которых такие ленты, как «С 8 Марта, мужчины!», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя», «Майор и магия», «Чужой ребенок», «Не в деньгах счастье», «Ищейка» и другие. Всего в ее фильмографии насчитывается около 40 ролей.
Личная жизньЛичная жизнь актрисы была предметом многочисленных слухов и спекуляций. В 2002 году Берсенева вышла замуж за бизнесмена Гурама Кофенлу, родив сына Никиту. Однако спустя полгода пара рассталась. В 2007 году она снова вступила в брак, на этот раз с кикбоксером Николаем Берсеневым, но и этот союз распался через два года.
В декабре 2022 года Берсенева стала матерью во второй раз, родив дочь Марусю. Имя отца девочки не разглашается, однако некоторые СМИ предполагают, что это может быть актер Михаил Гудошников.
Роман с Паниным*Одним из наиболее громких скандалов вокруг имени Берсеневой стали слухи о романе с актером Алексеем Паниным*. Эти слухи возникли после второго развода актрисы. Несмотря на многочисленные обсуждения в прессе, сама Берсенева категорически отрицала наличие отношений с Паниным*, подчеркивая, что между ними никогда не было ничего личного.
Она заявила, что знакома с Паниным* лишь профессионально и выразила сожаление по поводу поведения актера, отметив, что его поступки свидетельствуют о серьезных психологических проблемах.
«Мы даже за руки никогда не держались. Я познакомилась с Лешей*, когда он был достаточно известным, востребованным актером. А то, что происходит с ним сейчас... Честно скажу, мне его жалко. Это какие-то нарушения в психике, отклонения, если человек ведет себя так, записывает подобные ролики… Меня там на этих роликах якобы определяют по форме ногтей. Хотя я бы никогда в жизни не снялась в подобном», — сказала она.
Перенесла операцию на позвоночникеАктриса в 2016 году столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, что привело к необходимости операции на позвоночнике. По словам звезды, боли в спине начали беспокоить её во время съемок проекта, и вскоре они стали настолько интенсивными, что однажды её пришлось госпитализировать на скорой помощи.
В своих социальных сетях Берсенева поделилась, что прострелы в спине становились всё более частыми, и она поняла, что необходимо принимать меры.
«Организм решает сам! Пора сделать остановку, это уже жизненная необходимость. Иначе я могу потерять возможность ходить», — отметила актриса.
В результате ей была проведена операция, в ходе которой ей установили импланты из-за грыжи и вылетевшего позвонка.
Связь с Украиной24 февраля 2022 года актриса опубликовала пост в социальных сетях, в котором сравнила происходящие события с «дурным сном» и выразила свою поддержку братскому народу Украины. В своем обращении она отметила, что не может поверить, что мир столкнулся с такой трагедией.
«Этим постом я хочу выразить свою поддержку братскому народу Украины. От всего сердца и от всей души! Не надо мне писать: "А где вы были восемь лет, пока все это происходило?" Я была там же, где и сейчас, и также ничего не могла сделать, кроме как плакать и молить Бога о мирном небе над головой для всех нас», — написала актриса.
Берсенева подчеркнула, что её чувства к Украине и её народу неизменны. Эта публикация вызвала широкий резонанс в обществе.
Творческая деятельность сегодняНесмотря на личные трудности и публичные скандалы, Мария Берсенева остается активной и творческой личностью. В настоящее время она работает в Московском государственном еврейском театре «Шолом» и продолжает сниматься в кино.
В 2024 году зрители могли увидеть ее в роли таролога в фильме «Абонемент на расследование. Знаки судьбы». В 2025 году ожидается премьера сериала «ОПГ», в котором Берсенева также примет участие.
* внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга