30 мая 2025, 14:06

Мария Берсенева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Берсенева (Шипова) родилась 30 мая 1981 года в Москве. Окончила ГИТИС и начала свою карьеру с работы моделью и участия в рекламных съемках. Дебютировала на экране в 2004 году в фильме «Холостяки». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Роль Марго в сериале «Маргоша» Личная жизнь Роман с Паниным* Перенесла операцию на позвоночнике Связь с Украиной Творческая деятельность сегодня

Роль Марго в сериале «Маргоша»

Фото: iStock/fergregory



Личная жизнь

Роман с Паниным*

«Мы даже за руки никогда не держались. Я познакомилась с Лешей*, когда он был достаточно известным, востребованным актером. А то, что происходит с ним сейчас... Честно скажу, мне его жалко. Это какие-то нарушения в психике, отклонения, если человек ведет себя так, записывает подобные ролики… Меня там на этих роликах якобы определяют по форме ногтей. Хотя я бы никогда в жизни не снялась в подобном», — сказала она.

Алексей Панин* (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)



Перенесла операцию на позвоночнике

«Организм решает сам! Пора сделать остановку, это уже жизненная необходимость. Иначе я могу потерять возможность ходить», — отметила актриса.

Фото: iStock/Georgiy Datsenko



Связь с Украиной

«Этим постом я хочу выразить свою поддержку братскому народу Украины. От всего сердца и от всей души! Не надо мне писать: "А где вы были восемь лет, пока все это происходило?" Я была там же, где и сейчас, и также ничего не могла сделать, кроме как плакать и молить Бога о мирном небе над головой для всех нас», — написала актриса.

Творческая деятельность сегодня