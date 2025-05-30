«Тень былой красоты»: Вера Брежнева шокировала хейтеров неудачным образом

30 мая 2025, 12:25

Брежнева вышла на красную дорожку в синем платье

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)

Одна из самых ярких звёзд эстрады Вера Брежнева появилась на Каннском кинофестивале 2025 года. В один из дней экс-солистка «ВИА Гры» вышла на красную дорожку в ярком наряде, однако звезду раскритиковали за внешний вид и «испорченное» лицо.





Вера Брежнева решила бреснуть в синем платье, украшенном пайетками. Наряд выглядел эффектно — глубокое декольте и длинный шлейф. Но образ не оценили — певица казалась в нём очень скованной и полной, а все недостатки фигуры были видны.



Настоящей сенсацией, вызвавшей бурю комментариев в Сети, стали фотографии лица Брежневой, снятые крупным планом. Фотографы не пощадили звезду, показав глубокие морщины, заломы на лице звезды и неестественно натянутую кожу. Поклонники решили, что Вера стала жертвой косметолога.



Однако, проигнорировав всю критику, Брежнева вновь выложила фото из Канн.



«Разве это мило? Думаю, да», — подписала певица под публикацию.

