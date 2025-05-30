«Проблемы со здоровьем можно заработать»: в сети не узнали сына Королевой

30 мая 2025, 11:41

В сети не узнали поправившегося за год семейной жизни сына Королевой

Наташа Королева (Telegram/@korolevastar)

Юзеры не узнали поправившегося за год семейной жизни 23-летнего сына Наташи Королевой Архипа. Пара сейчас отдыхает в Японии. На одном из кадров невестка знаменитости Мелисса позирует в кимоно, а муж, находясь рядом, улыбается.





Юзеры не узнали поправившегося за год семейной жизни 23-летнего сына Наташи Королевой Архипа. Пара сейчас отдыхает в Японии. На одном из кадров невестка знаменитости Мелисса позирует в кимоно, а муж, находясь рядом, улыбается.



Мелисса Фокс и Архип Глушко (Фото:Instagram*/melissa_foxs_)

Фанаты с трудом узнали молодого человека: за год Архип набрал в весе и побрился налысо. По мнению поклонников, лишние килограммы могут стать причиной проблем со здоровьем.





«Пора садиться на диету! Так и проблемы со здоровьем можно заработать. Отцу надо заняться тренировками сына», — написали пользователи.