Роман с Пугачевой, ссора с Макаревичем* из-за СВО и тайная болезнь: Розенбаум отменяет концерты. На что живет исполнитель?
Александр Розенбаум — любимый всей Россией певец, врач, депутат и предприниматель. В его жизни, кроме музыки, были романы со звездными любовницами, скандалы, суды, поддержка СВО и тяжелая болезнь. Малоизвестные факты из жизни популярного барда — в материале «Радио 1».
Семья и работа на скорой помощи: биография РозенбаумаАлександр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье студентов-медиков. Родители будущего барда вместе учились, отец — на уролога, а мать — на акушера-гинеколога. После окончания вуза в 1952 году семья по распределению уехала в город Зыряновск в Восточном Казахстане. Там родился младший брат Александра Владимир. Спустя шесть лет семья вернулась в Ленинград.
По семейной традиции Александр поступил в Первый медицинский институт в Ленинграде. Но после второго курса его отчислили за неуспеваемость и будущий бард устроился санитаром в отделение урологии. Через год Розенбаум восстановился в институте и в 1974 году окончил его с отличием по специальности «анестезиология и реаниматология». Шесть лет проработал на скорой, но не оставлял музыку — сочинял стихи и исполнял песни.
Музыкальная карьераМузыка всегда играла важную роль в жизни Розенбаума. Первой его талант заметила бабушка, а играть на гитаре научил сосед, гитарист Михаил Минин. При этом маленький Саша закончил музыкальную школу по класса фортепиано и скрипки. С 16 лет он писал песни и не оставлял творчество в разных моментах жизни.
В 1980 году певец принял решение оставить медицину и полностью посвятить себя музыке. Широкую известность ему принёс «Одесский цикл» песен, созданный под влиянием «Одесских рассказов» Исаака Бабеля. Магнитофонные записи его песен («Гоп-стоп», «Амнистия», «Лиговка») расходились по всей стране, порождая слухи о личности исполнителя — многие считали Розенбаума эмигрантом или бывшим заключённым.
Настоящая всесоюзная популярность пришла после выхода «Вальса-бостона» (1986 год) и песен афганского цикла. Он трижды ездил с концертами в Афганистан.
«Я ездил в Афганистан не поддерживать кого-то. Это была не Отечественная война. Я ездил туда лишь потому, что там находились мои сограждане, и я должен был быть рядом с ними в тяжелые для них моменты», — отмечал музыкант.
За свою карьеру Розенбаум написал более 800 песен и стихов и выпустил более 30 альбомов. В его репертуар входит военная тематика (песни об Афганистане, Великой Отечественной войне), казачьи песни («Казачья», «Есаул», «На Дону, на Доне»), лирические произведения о любви и родном городе и «Одесский цикл» в стиле блатной песни.
Политический путь Александра РозенбаумаВ 1995 году Александр Розенбаум начал политическую карьеру с участия в думских выборах 1995 года во главе «Блока Ивана Рыбкина». Но стать депутатом ему удалось только в 2003 году. Четыре года певец являлся членом «Единой России» и занимал пост зампреда комитета по культуре.
Розенбаум всегда придерживался активной гражданской позиции. Он подписал письмо в поддержку приговора бывшему руководству «ЮКОСа», публично поддержал строительство «Охта-центра», а позже — заступился за драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Евгению Беркович*, обвиняемых в терроризме.
Отношение к СВО
Под санкции российский бард попал еще до начала спецоперации — украинские власти признали его человеком, представляющим угрозу нацбезопасности. Розенбаум открыто поддержал возвращение Крыма в состав России и самоопределение Донбасса. Он не раз подчеркивал. что Украине в «большой беде».
«Вся отцовская генеалогия — она с Украины. Все свое детство и половину подросткового возраста я провел в Украине, в Винницкой области. Для меня Украина не иностранное государство, а часть родины. И Россия мой дом. Поэтому то, что происходит сегодня, — это колоссальная человеческая трагедия. Я понимаю причины. Я все наблюдаю с Беловежской пущи», — заявлял Розенбаум.В интервью Ксении Собчак музыкант предложил себя на роль «голубя мира», чтобы выступить и перед российскими, и перед украинскими военными.
Из-за своей позиции Розенбауму пришлось потерять некоторых друзей. В их числе — Андрей Макаревич**, осудивший СВО и сбежавший в Израиль.
«Я никогда не позволю себе упрекать его в каком-то инакомыслии. Мы взрослые люди. Мы прожили жизнь. Я не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но и не сделал, но у него есть свои мысли по этому поводу», — делился Александр.
Личная жизнь и скандалы певца
Александр Розенбаум был женат дважды. Его первый брак с однокурсницей по медицинскому институту Татьяной продлился всего пять месяцев. Через год Розенбаум сделал предложение Елене Савшинской, она тоже училась в меде. Они поженились в 1975 году, пара вместе уже более 50 лет. В 1976 году у них родилась дочь Анна, которая стала профессиональным переводчиком.
Когда Розенбаум решил оставить медицину и посвятить себя музыке, жена поддержала его выбор. По словам артиста, именно ее мудрость и терпение помогли сохранить семью, несмотря на все испытания и искушения.
Одним из самых обсуждаемых эпизодов в личной жизни Розенбаума стали его отношения с Надеждой Бабкиной. Сама Бабкина неоднократно намекала, что их связывало не только творчество.
«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, нашел свою нишу. Словосочетания у него удивительные, он поет нутром. Я радуюсь его успеху и переживаю, когда он хворает», — говорила певица на передаче «Судьба человека».Однако сам Розенбаум всегда избегал прямых ответов о характере их отношений. На вопрос Дмитрия Гордона о романе с Бабкиной он ответил:
«Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу. Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы на камеру?»
Была в жизни певца и скандальная история с делом его поклонницы Натальи Востриковой — капитана третьего ранга, которая занималась организацией его концертов. Их знакомство началось с делового сотрудничества, но со временем переросло в навязчивую одержимость со стороны Востриковой. Конфликт достиг апогея, когда Вострикова начала шантажировать артиста интимными фотографиями. Розенбаум обратился в правоохранительные органы, и суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы за вымогательство.
Еще одной известной историей стал роман Розенбаума с Аллой Пугачевой в середине 1980-х годов. По свидетельствам друзей Примадонны, Алла по первому зову мчалась на свидание к Розенбауму в Питер. Он спасал ее от уныния и равнодушия Болдина. Илья Резник в своей книге приводит фразу Пугачевой: «Никто, ну никто мне не говорит: «Прелесть моя!.. Радость моя!..» А приходит Розенбаум, слышу: «Муха! Не гуди!..» И это лучше всяких нежностей...».
Сам Розенбаум крайне неохотно комментировал эти отношения:
«У меня к Алле сразу же возникла глубочайшая симпатия. Это были 1985–1987 годы. А роман? Без комментариев. Мужчина, если он мужчина, конечно, на такие вопросы не отвечает», — цитирует слова артиста kp.ru.
Как сейчас живет Александр РозенбаумАртист зарабатывает на том, что снимается в документальных фильмах и занимается предпринимательством. В 1994 году он стал совладельцем первого в России магазина Nike, а с 2003-го вместе с дочерью и зятем владеет петербургской сетью из шести пивных ресторанов «Толстый фраер».
Ходят слухи о сложностях со здоровьем немолодого мужчины. В марте 2023 года в Краноярске во время гастролей он обратился к врачу из-за боли в ноге. Медики обнаружили тромб и провели успешную операцию. В августе в СМИ появились слухи об экстренной госпитализации Розенбаума. Ему пришлось отменить концерты в Братске, Ярославле и других городах Говорят, что из-за многолетнего курения у Александра развивалась двухсторонняя бронхопневмония, но сам певец опровергают такую информацию. При этом в Сургутсткой филармонии сообщили об отмене его концерта 18 сентября.
*Физлицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
**Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.