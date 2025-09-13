13 сентября 2025, 12:45

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Александр Розенбаум — любимый всей Россией певец, врач, депутат и предприниматель. В его жизни, кроме музыки, были романы со звездными любовницами, скандалы, суды, поддержка СВО и тяжелая болезнь. Малоизвестные факты из жизни популярного барда — в материале «Радио 1».





Содержание Семья и работа на скорой помощи: биография Розенбаума Музыкальная карьера Политический путь Александра Розенбаума Отношение к СВО Личная жизнь и скандалы певца Как сейчас живет Александр Розенбаум

Семья и работа на скорой помощи: биография Розенбаума

​Яков и Софья Розенбаум с детьми Александром и Владимиром (Фото: скриншот д/ф «Сны у розового дерева»)



Музыкальная карьера

Александр Розенбаум (Фото: скриншот д/ф «Сны у розового дерева»)



«Я ездил в Афганистан не поддерживать кого-то. Это была не Отечественная война. Я ездил туда лишь потому, что там находились мои сограждане, и я должен был быть рядом с ними в тяжелые для них моменты», — отмечал музыкант.

Политический путь Александра Розенбаума

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Отношение к СВО

«Вся отцовская генеалогия — она с Украины. Все свое детство и половину подросткового возраста я провел в Украине, в Винницкой области. Для меня Украина не иностранное государство, а часть родины. И Россия мой дом. Поэтому то, что происходит сегодня, — это колоссальная человеческая трагедия. Я понимаю причины. Я все наблюдаю с Беловежской пущи», — заявлял Розенбаум.

«

«Я никогда не позволю себе упрекать его в каком-то инакомыслии. Мы взрослые люди. Мы прожили жизнь. Я не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но и не сделал, но у него есть свои мысли по этому поводу», — делился Александр.

Личная жизнь и скандалы певца

«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, нашел свою нишу. Словосочетания у него удивительные, он поет нутром. Я радуюсь его успеху и переживаю, когда он хворает», — говорила певица на передаче «Судьба человека».

«Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу. Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы на камеру?»

Александр Розенбаум и Алла Пугачева (Фото: скриншот д/ф «Сны у розового дерева»)



«У меня к Алле сразу же возникла глубочайшая симпатия. Это были 1985–1987 годы. А роман? Без комментариев. Мужчина, если он мужчина, конечно, на такие вопросы не отвечает», — цитирует слова артиста kp.ru.

Как сейчас живет Александр Розенбаум