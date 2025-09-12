«Думал, что откинусь»: Блогер Соболев рассказал об экстренном вызове скорой
Блогер Николай Соболев сообщил об отравлении в московском ресторане. Комику стало плохо после завтрака в одном из торговых центров столицы. Соболев изложил все подробности случившегося с ним в своём Telegram-канале.
Блогер написал, что впервые столкнулся с таким тяжёлым отравлением. Он съел на завтрак салат с креветками, курицу и выпил морковный сок. Через два часа у него началась рвота и поднялась температура.
«Думал, что откинусь. В первый раз за 32 года случилось такое отравление. Отравился за завтраком», — написал Николай.Соболев добавил, что к вечеру температура достигла 39 градусов. Врачи скорой помощи оказывали ему помощь до пяти утра. Сейчас блогер постепенно восстанавливает силы. Он не исключает, что снова посетит тот ресторан, чтобы разобраться в ситуации. Николай добавил, что такие ситуации заставляют особенно остро осознать ценность здоровья.