«Думал, что откинусь»: Блогер Соболев рассказал об экстренном вызове скорой

12 сентября 2025, 20:45

Николай Соболев попал в больницу после завтрака в московском ресторане

Николай Соболев (Фото: Telegram @sobolevtam)

Блогер Николай Соболев сообщил об отравлении в московском ресторане. Комику стало плохо после завтрака в одном из торговых центров столицы. Соболев изложил все подробности случившегося с ним в своём Telegram-канале.





Блогер написал, что впервые столкнулся с таким тяжёлым отравлением. Он съел на завтрак салат с креветками, курицу и выпил морковный сок. Через два часа у него началась рвота и поднялась температура.

«Думал, что откинусь. В первый раз за 32 года случилось такое отравление. Отравился за завтраком», — написал Николай.