Доходы звёзд «Квартета И» рухнули: почему россиянам больше не интересен их юмор?

13 сентября 2025, 12:08

SHOT: доходы звёзд «Квартета И» упали в семь раз за последние несколько лет

Квартет И (Александр Демидов, Камиль Ларин, Леонид Барац и Ростислав Хаит) / фото: kvarteti.ru

Гонорары звёзд «Квартета И» рухнули в семь раз, поскольку россияне утратили интерес к их юмору. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.