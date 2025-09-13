Доходы звёзд «Квартета И» рухнули: почему россиянам больше не интересен их юмор?
Гонорары звёзд «Квартета И» рухнули в семь раз, поскольку россияне утратили интерес к их юмору. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт об актёрах и, по совместительству, владельцах киностудии «Стрела» – Ростиславе Хаите, Леониде Бараце и Сергее Петрейкове. В 2023 году они заработали 142,1 млн рублей, а в 2024-м – всего 20,6 млн.
Причиной такого резкого падения доходов канал называет снижение интереса россиян к шуткам мужчин за 40 о женщинах и жизни. Неудачей стал и фильм «Один день в Стамбуле», выпущенный в 2023 году. Картина провалилась в прокате и оказалась одним из самых слабых проектов «Квартета И».
Чтобы компенсировать убытки, актёры продолжают работать: снимаются в фильмах, играют в спектаклях и продают лицензии на кино для онлайн-сервисов. Так, за прошлый год они получили 1,3 млн рублей от продаж, из которых 716 тысяч принёс фильм «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия».
Самые «сытные» времена для Хаита, Бараца, Петрейкова, Камиля Ларина и Александра Демидова пришлись на конец 2000-х – начало 2010-х, когда они входили в списки самых богатых актёров России и считались долларовыми миллионерами. Сейчас же, по их словам, приходится больше экономить из-за снижения интереса аудитории.
