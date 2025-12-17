Достижения.рф

Романы с несовершеннолетними ученицами, распространение фейков и осуждение СВО: чем шокирует российский журналист Алексей Венедиктов*?

Алексей Венедиктов* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Алексей Венедиктов* — российский журналист, который раньше работал главным редактором «Эха Москвы». Он прославился своими резкими интервью и статьями о том, что происходит в России сегодня. Многие считают его либералом и оппозиционером, а некоторые даже русофобом. Однако сам мужчина называет себя «законченным реакционером». Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность Венедиктова*

Алексей Венедиктов* родился 18 декабря 1955 года в Москве. Он еврей по национальности и имеет российское гражданство. В школе парень углубленно изучал французский язык, что стало основой для его дальнейшего образования. После получения аттестата поступил на исторический факультет педагогического института.

Студенческие годы

Во время учебы Алексей* подрабатывал. Сначала он устроился лаборантом в вузе, а затем стал почтальоном, доставляя письма иностранцам. Эта работа позволила ему читать зарубежные издания и сравнивать их с советскими СМИ. У молодого человека были стандартные физические данные: рост 170 см и вес около 70 кг. Однако его не взяли в армию из-за плохого зрения (минус 10).

Преподавательская деятельность

После получения диплома в 1978 году он начал преподавать историю в школе. Мужчина проработал в этой профессии 20 лет и стал отличником народного просвещения РСФСР. Его успехи принесли ему уважение среди коллег и учеников.

Алексей Венедиктов* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телевизионная карьера

В 2006 году Венедиктов* попробовал себя в роли телеведущего. Он создал несколько авторских программ, среди которых наиболее популярны «Без посредников», «Эхо недели», «Прямая речь», «48 минут» и «Безвластие». В марте 2018 года мужчина встретился с Юрием Дудем*, разговор касался президента России Владимира Путина и финансового состояния Венедиктова*.

Работа на радио

В 1990 году в Москве появилась радиостанция «Эхо Москвы», основанная друзьями Алексея*. Они пригласили его на должность корреспондента и обозревателя. Журналист быстро вырос до автора политического обозрения благодаря своему знанию истории и чтению иностранных СМИ. В середине 1990-х Венедиктов* занял пост директора информационной службы «Эха», а зимой 1998 года стал главным редактором радиостанции. Его карьера стремительно развивалась. Он также возглавил телекомпанию «Эхо-ТВ» и приобрел радиостанцию «Арсенал» как запасной вариант на случай закрытия «Эха Москвы».

Конфликт с властями и награды

В феврале 2022 года главной темой вещания «Эха Москвы» стала ситуация на Украине после начала российской специальной операции. Генеральная прокуратура РФ обвинила радиостанцию в призывах к экстремизму и распространении фейков. Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к ресурсу, что привело к угрозе отключения. Несмотря на эти предупреждения, Венедиктов* выступал против. Однако 3 марта на заседании совета директоров было принято решение о ликвидации «Эха Москвы».

Алексей* также представлял Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге. Он участвовал в создании «Московской хартии журналистов» и с 2016 года был членом Общественной палаты Москвы. У мужчины есть множество наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и французский орден Почетного легиона.

Алексей Венедиктов* (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Иноагент Алексей Венедиктов*

После закрытия «Эха Москвы» и объявления его иностранным агентом, мужчина продолжил заниматься журналистикой. Он запустил канал, где делится своими мыслями о политике и берет интервью у разных общественных и политических фигур. В остальном, как говорит сам Венедиктов*, живет обычной жизнью пенсионера: валяется на диване и читает книги.

Личная жизнь

В 2011 году журналист привлек внимание общественности своим скандальным интервью для журнала Maxim, где откровенно рассказал о романах с несовершеннолетними ученицами, когда работал учителем. С апреля 1998 года он женат на Елене Ситниковой. У пары есть сын Алексей, который родился в 2000 году.

Алексей Венедиктов* сейчас

Алексей* по-прежнему живет в Москве и не планирует уезжать, потому что очень любит свой город и страну. Хотя его работа как журналиста сталкивается с определенными ограничениями из-за статуса иностранного агента, это не мешает ему поддерживать важные связи и контакты. В июне 2025 года вышло интервью Венедиктова* Юрию Дудю*, съемки которого прошли в Париже.

*признаны Минюстом РФ иноагентами
Дарья Осипова

