Романы с несовершеннолетними ученицами, распространение фейков и осуждение СВО: чем шокирует российский журналист Алексей Венедиктов*?
Алексей Венедиктов* — российский журналист, который раньше работал главным редактором «Эха Москвы». Он прославился своими резкими интервью и статьями о том, что происходит в России сегодня. Многие считают его либералом и оппозиционером, а некоторые даже русофобом. Однако сам мужчина называет себя «законченным реакционером». Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Венедиктова*Алексей Венедиктов* родился 18 декабря 1955 года в Москве. Он еврей по национальности и имеет российское гражданство. В школе парень углубленно изучал французский язык, что стало основой для его дальнейшего образования. После получения аттестата поступил на исторический факультет педагогического института.
Студенческие годыВо время учебы Алексей* подрабатывал. Сначала он устроился лаборантом в вузе, а затем стал почтальоном, доставляя письма иностранцам. Эта работа позволила ему читать зарубежные издания и сравнивать их с советскими СМИ. У молодого человека были стандартные физические данные: рост 170 см и вес около 70 кг. Однако его не взяли в армию из-за плохого зрения (минус 10).
Преподавательская деятельностьПосле получения диплома в 1978 году он начал преподавать историю в школе. Мужчина проработал в этой профессии 20 лет и стал отличником народного просвещения РСФСР. Его успехи принесли ему уважение среди коллег и учеников.
Телевизионная карьераВ 2006 году Венедиктов* попробовал себя в роли телеведущего. Он создал несколько авторских программ, среди которых наиболее популярны «Без посредников», «Эхо недели», «Прямая речь», «48 минут» и «Безвластие». В марте 2018 года мужчина встретился с Юрием Дудем*, разговор касался президента России Владимира Путина и финансового состояния Венедиктова*.
Работа на радиоВ 1990 году в Москве появилась радиостанция «Эхо Москвы», основанная друзьями Алексея*. Они пригласили его на должность корреспондента и обозревателя. Журналист быстро вырос до автора политического обозрения благодаря своему знанию истории и чтению иностранных СМИ. В середине 1990-х Венедиктов* занял пост директора информационной службы «Эха», а зимой 1998 года стал главным редактором радиостанции. Его карьера стремительно развивалась. Он также возглавил телекомпанию «Эхо-ТВ» и приобрел радиостанцию «Арсенал» как запасной вариант на случай закрытия «Эха Москвы».
Конфликт с властями и наградыВ феврале 2022 года главной темой вещания «Эха Москвы» стала ситуация на Украине после начала российской специальной операции. Генеральная прокуратура РФ обвинила радиостанцию в призывах к экстремизму и распространении фейков. Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к ресурсу, что привело к угрозе отключения. Несмотря на эти предупреждения, Венедиктов* выступал против. Однако 3 марта на заседании совета директоров было принято решение о ликвидации «Эха Москвы».
Алексей* также представлял Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге. Он участвовал в создании «Московской хартии журналистов» и с 2016 года был членом Общественной палаты Москвы. У мужчины есть множество наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и французский орден Почетного легиона.