Российские БПЛА встретили противника огнём, а артиллерия выбила украинских боевиков из укрытий: последние новости СВО на 3 июня
Боевые действия на нескольких направлениях продолжаются с применением артиллерии, танков, авиации и беспилотных систем. Российские подразделения сообщают о поражении техники, складов, пунктов управления и живой силы противника, а также о предотвращении попыток усиления позиций ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Непрерывная работа на передовой
Военнослужащие мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в Запорожской области в ходе специальной военной операции. Подразделения действуют малыми тактическими группами — «двойками» и «тройками», нанося удары по военной технике, опорным пунктам, складам боеприпасов и личному составу ВСУ.
Особое внимание уделяется борьбе с беспилотниками противника. По словам военнослужащих, противодействие FPV-дронам и коптерам требует постоянной концентрации, грамотного использования особенностей местности и надежных укрытий. Взаимодействие между бойцами организовано не только во время выполнения огневых задач, но и при перемещении, что позволяет выстраивать непрерывную систему противовоздушной обороны от атак БПЛА.
Ночная атака беспилотников
Минувшей ночью, как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Разведка с воздуха и точечные удары
В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил технику противника, направлявшуюся к передовым позициям для проведения ротации. После передачи координат подразделениям беспилотной авиации операторы ударных дронов нанесли серию точных ударов по выявленным целям.
В результате были уничтожены автомобили ВСУ с боевиками и материальными средствами. Кроме того, бронетранспортер противника был поражен прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Управление разведывательными и ударными беспилотниками осуществлялось с использованием штатных отечественных систем связи и управления. Благодаря этим действиям была сорвана переброска сил и ресурсов противника на данном участке фронта.
Артиллерия выбила противника из укрытий
Еще одной целью разведчиков БПЛА группировки «Восток» стали замаскированные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в лесополосах Запорожской области. Полученные координаты были оперативно переданы артиллерийским подразделениям.
Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 выполнили наведение и открыли огонь осколочно-фугасными снарядами. Использование взрывателей с установкой на осколочное действие позволило эффективно поражать живую силу противника. Корректировка огня и фиксация результатов велись в режиме реального времени с применением штатных систем связи и управления.
В результате артиллерийского удара опорные пункты и находившиеся там военнослужащие ВСУ были уничтожены. Противник лишился возможности закрепиться на этом рубеже.
Танк как мобильное средство поражения
Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» получил задачу по поражению заранее разведанных целей. После оперативной загрузки боекомплекта и уточнения координат была выполнена наводка и произведены выстрелы.
По данным военных, все назначенные цели были поражены. Контроль результатов подтвердил уничтожение пунктов управления БПЛА и живой силы ВСУ. Информация была передана на командный пункт. Отмечается, что на этом участке фронта удалось нарушить ротационные мероприятия противника и снизить его активность.
Военные подчеркивают, что современные танки эффективно применяются в качестве мобильных огневых средств, позволяя уничтожать важные объекты без выхода в зону непосредственного огневого контакта.
Воздушное прикрытие группировки «Южная»
Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Южная» в зоне СВО.
Основной задачей стало прикрытие действий вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Летчики оперативно-тактической авиации продолжают выполнять боевые вылеты в любое время суток, независимо от погодных условий и с применением различных типов авиационного вооружения.
Операторы БПЛА встретили противника огнем
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили передвижение штурмовых групп противника к линии боевого соприкосновения. Координаты были переданы подразделениям, после чего для противодействия выдвинулись передовые группы.
Расчеты крупнокалиберных пулеметов «Утес» открыли плотный огонь по противнику, а завершающее поражение нанесли гранатометчики с РПГ-7. Стрелок с позывным «Шустрый» рассказал об особенностях своей работы:
«Стрелкового контакта сейчас меньше, в основном идет борьба дронов, но если противник доходит – встречаем огнем. Пулемет калибра 12,7 миллиметров переносить тяжело: один несет станок, второй – само тело пулемета, цепляешь лямки, берешь боекомплект и пошел. Часто работаем и по воздушным целям, берем упреждение по курсу. Ночью снаряжаем ленту направляющими: два-три трассера, один бронебойный. Это позволяет четко видеть траекторию полета и ложить пули точно в цель».
О специфике применения гранатометов рассказал боец с позывным «Шара».
«Работаем как по бронетехнике, так и по живой силе противника, все зависит от типа боеприпаса. По пехоте применяем осколочные выстрелы. Враг пытается подвозить штурмовиков на пикапах, броневиках MaxxPro и даже на мотоциклах. Их тактика – подъехать к опорному пункту, прикрыть высадку десанта пулеметным огнем и быстро уйти на безопасное расстояние. Мы такие накаты пресекаем», — отметил военнослужащий.
По итогам боя попытка наступления была сорвана, а противник лишился возможности закрепиться на позиции.
Мощный удар «Пиона»
На Краснолиманском направлении расчет самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил склад боеприпасов и живую силу подразделений ВСУ.
Получив разведданные, артиллеристы заняли огневую позицию и нанесли удары по целям на дальности более 30 километров. Прямое попадание вызвало детонацию боекомплекта. В результате были уничтожены склад боеприпасов, личный состав противника и находившаяся рядом автомобильная техника.
Данные объективного контроля подтвердили поражение целей. После выполнения задачи расчет оперативно покинул позицию, избежав возможного ответного огня. Военные отмечают, что САУ «Пион» успешно поражает объекты не только на переднем крае, но и в глубине обороны противника, оказывая существенное влияние на его боеспособность.