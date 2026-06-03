03 июня 2026, 09:01

Фото: iStock/SergeyVButorin

Боевые действия на нескольких направлениях продолжаются с применением артиллерии, танков, авиации и беспилотных систем. Российские подразделения сообщают о поражении техники, складов, пунктов управления и живой силы противника, а также о предотвращении попыток усиления позиций ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Непрерывная работа на передовой Ночная атака беспилотников Разведка с воздуха и точечные удары Артиллерия выбила противника из укрытий Танк как мобильное средство поражения Воздушное прикрытие группировки «Южная» Операторы БПЛА встретили противника огнем Мощный удар «Пиона»

Непрерывная работа на передовой

Фото: iStock/Terry Papoulias

Ночная атака беспилотников

Разведка с воздуха и точечные удары

Фото: iStock/ZenitX

Артиллерия выбила противника из укрытий

Танк как мобильное средство поражения

Фото: iStock/vladj55

Воздушное прикрытие группировки «Южная»

Операторы БПЛА встретили противника огнем

«Стрелкового контакта сейчас меньше, в основном идет борьба дронов, но если противник доходит – встречаем огнем. Пулемет калибра 12,7 миллиметров переносить тяжело: один несет станок, второй – само тело пулемета, цепляешь лямки, берешь боекомплект и пошел. Часто работаем и по воздушным целям, берем упреждение по курсу. Ночью снаряжаем ленту направляющими: два-три трассера, один бронебойный. Это позволяет четко видеть траекторию полета и ложить пули точно в цель».

Фото: iStock/NiseriN

«Работаем как по бронетехнике, так и по живой силе противника, все зависит от типа боеприпаса. По пехоте применяем осколочные выстрелы. Враг пытается подвозить штурмовиков на пикапах, броневиках MaxxPro и даже на мотоциклах. Их тактика – подъехать к опорному пункту, прикрыть высадку десанта пулеметным огнем и быстро уйти на безопасное расстояние. Мы такие накаты пресекаем», — отметил военнослужащий.

Мощный удар «Пиона»