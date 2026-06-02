Депутат Журавлев: обстановка на ЛБС говорит о скорой победе РФ в СВО

Ситуация на линии боевого соприкосновения свидетельствует о приближении завершения российской спецоперации на Украине. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





Он пояснил, что многие политики предполагают скорое окончание конфликта, основываясь на благоприятной для России обстановке на фронте. Тем не менее Украина настроена на продолжение противостояния, а США продолжают снабжать киевский режим вооружением.





«Наверное, так не поступали бы те, кто в реальности хочет мира. Зеленский вертится как уж на сковородке, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Судьба противостояния в наших руках», — отметил Журавлев в разговоре с NEWS.ru.