Опечатка в паспорте помогла украинскому дезертиру долгое время скрываться от ТЦК

03 июня 2026, 04:00

Фото: iStock/reflection_art

Этнический суданец Даниель Жарков, сбежавший с позиций ВСУ, долгое время уклонялся от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) благодаря опечатке в паспорте. Об этом мужчина рассказал РИА Новости.





Жарков признался, что решил сбежать с позиций ВСУ после перевода в роту огневой поддержки. Купив неприметную одежду, он уехал домой и устроился работать сборщиком мебели. Полностью «пропасть с радара» сотрудников ТЦК у него не вышло, однако ошибочная информация в важном документе не позволяла военкомам получить сведения из базы данных.





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«Я 03.03.1995 года, а в паспорте у меня 03.02.1995 года. То есть поставили неправильную дату, так как у отца 02.03 — перепутали. Когда меня останавливали, я все время говорил 03.03», — пояснил собеседник агентства.