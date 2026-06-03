Киев размещает военных ВСУ в МКД в Сумской области
В Ахтырке Сумской области личный состав ВСУ размещают в многоквартирных жилых домах. Об этом пишет РИА Новости.
Для подразделений 12210-го отдельного батальона поддержки инженерных войск выделили несколько домов в малоэтажной застройке на улице Шевченко. Собеседник агентства уточнил, что противник активно использует такие строения для размещения личного состава.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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