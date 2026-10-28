28 октября 2026, 08:56

Фото: iStock/vladj55

Российские подразделения продолжают выполнять боевые задачи на нескольких направлениях специальной военной операции: от воздушного прикрытия и перехвата беспилотников до артиллерийских ударов и уничтожения укрепленных позиций. В сообщениях Минобороны РФ о работе военных фигурируют истребитель Су-35С, установки «Град», орудия «Гиацинт-Б», танки Т-80БВ и ударные дроны. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Истребитель Су-35С обеспечил прикрытие авиации группировки «Восток» «Град» уничтожил пункты управления дронами в районе Доброполья «Гиацинт-Б» поразил позиции тяжелых гексакоптеров под Днепропетровском БПЛА поразили склад боеприпасов и наземные робототехнические комплексы FPV-перехватчики уничтожили дроны самолетного типа в ЛНР Боец «Батыр» о поиске дронов противника Танки Т-80БВ сорвали попытку усиления позиции ВСУ

Истребитель Су-35С обеспечил прикрытие авиации группировки «Восток»

«Град» уничтожил пункты управления дронами в районе Доброполья

Фото: iStock/Zeferli

«Гиацинт-Б» поразил позиции тяжелых гексакоптеров под Днепропетровском

БПЛА поразили склад боеприпасов и наземные робототехнические комплексы

ВСУ маскируют мины-ловушки под пятитысячные купюры

FPV-перехватчики уничтожили дроны самолетного типа в ЛНР

Фото: iStock/NiseriN

Боец «Батыр» о поиске дронов противника

«Задача БПЛА-перехватчиков заключается в воздушном перехвате беспилотников противника. Каждый наш расчет отвечает за определенный участок и поражает цели в своей зоне ответственности. За сутки довольно часто приходится отражать атаки — порядка 10-15 беспилотников. Работаем во взаимодействии с землей, мобильными огневыми группами и радиолокационными станциями. Станция обнаруживает цель, захватывает и сопровождает ее, после чего оператор поднимает перехватчик, выходит к беспилотнику, догоняет его и уничтожает. Также постоянно изучаем маршруты полетов. Противник старается идти по низинам и оврагам, чтобы оставаться незаметным. Наша задача — определить такой маршрут, заранее подняться в воздух и встретить цель еще на подлете», — отметил военнослужащий.

Танки Т-80БВ сорвали попытку усиления позиции ВСУ