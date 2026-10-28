Российские танки не дали ВСУ усилить позиции, а ракетная система «Град» уничтожила пункты управления БПЛА: новости СВО на 28 октября
Российские подразделения продолжают выполнять боевые задачи на нескольких направлениях специальной военной операции: от воздушного прикрытия и перехвата беспилотников до артиллерийских ударов и уничтожения укрепленных позиций. В сообщениях Минобороны РФ о работе военных фигурируют истребитель Су-35С, установки «Град», орудия «Гиацинт-Б», танки Т-80БВ и ударные дроны. Подробности — в материале «Радио 1».
Истребитель Су-35С обеспечил прикрытие авиации группировки «Восток»
Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО. Самолет с управляемым вектором тяги обеспечивал прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации.
Задача экипажа заключалась в защите вертолетов во время нанесения авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. При этом летчики оперативно-тактической авиации выполняют боевые вылеты в любое время суток и при различных погодных условиях, используя разные типы авиационных вооружений.
«Град» уничтожил пункты управления дронами в районе Доброполья
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» нанесли удар по выявленным объектам ВСУ севернее города Доброполье Донецкой Народной Республики. Целями стали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.
Перед нанесением удара операторы разведывательных БПЛА обнаружили точки взлета и посадки тяжелых беспилотников гексокоптерного типа. Полученные координаты позволили определить расположение объектов противника и передать данные артиллеристам.
Расчет «Града» оперативно выдвинулся на заранее подготовленную позицию и произвел залп по выявленным целям. Результаты стрельбы проверили с помощью кадров объективного контроля, полученных в режиме реального времени. Они, согласно сообщению Минобороны, подтвердили полное уничтожение пунктов управления БПЛА.
«Гиацинт-Б» поразил позиции тяжелых гексакоптеров под Днепропетровском
На другом участке группировка войск «Восток» задействовала 152-мм буксируемые орудия «Гиацинт-Б». Разведывательные расчеты беспилотников выявили места посадки тяжелых гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области и установили несколько позиций, где размещались пункты управления и расчеты беспилотных систем.
Наблюдение за возвращавшимися аппаратами помогло определить места их посадки и подготовки к следующим вылетам. После получения координат артиллеристы заняли огневые позиции и открыли огонь по обнаруженным объектам.
Целеуказание и корректировка стрельбы осуществлялись с помощью беспилотников в режиме реального времени. В результате, как сообщается, были уничтожены пункты управления гексакоптерами, находившиеся на позициях аппараты и боевики, обеспечивавшие их применение.
Поражение этих объектов нарушило работу тяжелых беспилотников ВСУ на этом направлении и снизило возможности их дальнейшего использования.
БПЛА поразили склад боеприпасов и наземные робототехнические комплексы
На Краматорском направлении действовали расчеты беспилотных систем бригады имени святого благоверного князя Александра Невского Добровольческого корпуса Южной группировки войск.
По информации российского оборонного ведомства о работе подразделения, за несколько дней операторы ударных дронов уничтожили полевой склад боеприпасов, два пункта управления тяжелыми беспилотниками, антенны связи и средства радиоэлектронной борьбы. Среди пораженных объектов также оказались три наземных робототехнических комплекса, укрепления и живая сила противника.
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Кроме того, операторы беспилотных систем сбили таранами в воздухе три гексокоптера ВСУ.
В сообщении отмечается, что действия добровольцев существенно снизили логистические возможности украинских подразделений по обеспечению передовых позиций. Также была отмечена роль ударов в снижении интенсивности применения беспилотных летательных аппаратов противником.
FPV-перехватчики уничтожили дроны самолетного типа в ЛНР
Военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» продолжают выявлять и уничтожать разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Для этого подразделения взаимодействуют со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения, осуществляя круглосуточный контроль воздушного пространства в своей зоне ответственности.
Во время одного из боевых дежурств средства воздушной разведки своевременно обнаружили и идентифицировали беспилотники самолетного типа в Луганской Народной Республике. После этого операторы FPV-перехватчиков 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» направили аппараты к обнаруженным целям.
На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксировано, как перехватчики настигли беспилотники противника и уничтожили их тараном в воздухе.
Такая работа позволяет противодействовать воздушной разведке и применению ударных аппаратов противника. В этом случае основной задачей было своевременно обнаружить цели и не допустить их дальнейшего продвижения.
Боец «Батыр» о поиске дронов противника
Группы воздушного прикрытия группировки «Восток» также уничтожали тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области. Расчеты радиолокационной разведки выявили несколько аппаратов, направлявшихся к позициям российских подразделений. После обнаружения целей в воздух подняли БПЛА-перехватчики групп воздушного прикрытия 29-й общевойсковой армии.
Операторы получили данные о направлении и высоте полета беспилотников, вышли в районы их пролета и последовательно уничтожили аппараты на подлете к позициям.
Командир подразделения БПЛА-перехватчиков с позывным «Батыр» рассказал об организации работы и взаимодействии с другими средствами обнаружения и поражения воздушных целей.
«Задача БПЛА-перехватчиков заключается в воздушном перехвате беспилотников противника. Каждый наш расчет отвечает за определенный участок и поражает цели в своей зоне ответственности. За сутки довольно часто приходится отражать атаки — порядка 10-15 беспилотников. Работаем во взаимодействии с землей, мобильными огневыми группами и радиолокационными станциями. Станция обнаруживает цель, захватывает и сопровождает ее, после чего оператор поднимает перехватчик, выходит к беспилотнику, догоняет его и уничтожает. Также постоянно изучаем маршруты полетов. Противник старается идти по низинам и оврагам, чтобы оставаться незаметным. Наша задача — определить такой маршрут, заранее подняться в воздух и встретить цель еще на подлете», — отметил военнослужащий.
По итогам работы групп воздушного прикрытия все обнаруженные гексакоптеры были уничтожены до выхода к назначенным целям. Перехват сорвал попытку применить тяжелые беспилотники против российских позиций и не позволил аппаратам преодолеть рубеж воздушного прикрытия.
Танки Т-80БВ сорвали попытку усиления позиции ВСУ
На направлении действий группировки «Восток» разведывательные беспилотники выявили передвижение нескольких групп ВСУ в Днепропетровской области. По поступившим данным, военнослужащие противника двигались вдоль лесополос в сторону оборудованных позиций. Часть групп успела укрыться в опорных пунктах и блиндажах.
После передачи координат экипажи танков Т-80БВ выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары с закрытых огневых позиций. Сначала танкисты поразили выявленные группы на маршрутах движения, затем перенесли огонь на укрепленные позиции, где укрылись оставшиеся военнослужащие.
Согласно сообщению Минобороны, несколько групп пехоты были уничтожены как во время скрытного передвижения, так и на оборудованных позициях. Действия танковых экипажей сорвали попытку противника усилить подразделения на переднем крае обороны.