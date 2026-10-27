В Мытищах мошенница представилась волонтёром и обокрала мать участника СВО

27 октября 2026, 19:56

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Мытищинские полицейские раскрыли мошенничество в отношении матери военного, пропавшего в зоне СВО. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть с заявлением обратилась 60-летняя жительница Королёва, у которой сын пропал без вести в зоне проведения спецоперации. Женщина рассказала, что с ней связалась представившаяся волонтёром жительница городского округа Ступино.

«Ранее судимая 46-летняя женщина предложила за денежное вознаграждение найти тело погибшего и доставить домой, заранее зная, что делать этого не будет. Договорившись о встрече, мошенница и жертва проследовали в одно из банковских отделений, где пострадавшая сняла и передала злоумышленнице 300 000 рублей. Ещё 310 000 она перевела на указанный аферисткой счёт», – отметила Петрова.