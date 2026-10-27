В Мытищах мошенница представилась волонтёром и обокрала мать участника СВО
Мытищинские полицейские раскрыли мошенничество в отношении матери военного, пропавшего в зоне СВО. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть с заявлением обратилась 60-летняя жительница Королёва, у которой сын пропал без вести в зоне проведения спецоперации. Женщина рассказала, что с ней связалась представившаяся волонтёром жительница городского округа Ступино.
«Ранее судимая 46-летняя женщина предложила за денежное вознаграждение найти тело погибшего и доставить домой, заранее зная, что делать этого не будет. Договорившись о встрече, мошенница и жертва проследовали в одно из банковских отделений, где пострадавшая сняла и передала злоумышленнице 300 000 рублей. Ещё 310 000 она перевела на указанный аферисткой счёт», – отметила Петрова.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали аферистку. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мытищинский городской суд заключил фигурантку под стражу.
Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности правонарушительницы.