«Россия, гудбай» и призыв истреблять русских: почему Верку Сердючку закрыли на Украине и как на самом деле живет Андрей Данилко
Некогда звезда российских телеэкранов и главная новогодняя героиня, Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, сегодня оказался не у дел. Артист, сколотивший состояние на гонорарах в России, после 2014 года кардинально сменил риторику. Как сложилась жизнь создателя скандальной Сердючки и почему его песни на русском до сих пор вызывают гнев у украинских националистов — в материале «Радио 1».
Верке Сердючке запрещено покидать УкраинуАндрей Данилко, подаривший миру сценический образ Верки Сердючки, столкнулся с суровой реальностью. Министерство культуры Украины отказало его группе VERKA SERDUCHKA & BAND в разрешении на выезд для гастролей. Как сообщил сам артист в соцсетях, запрет связан с новыми правилами, запрещающими военнообязанным артистам и журналистам покидать страну.
Это решение властей фактически поставило крест на международной карьере 51-летнего Данилко. Его выступления перенесены на неопределенный срок. Более того, даже если запрет будет снят, артисту придется соблюдать строгие условия: выступать только на благотворительных мероприятиях в пользу Украины, демонстрировать поддержку ВСУ во время концертов и находиться под присмотром сопровождающего, который не даст ему сбежать.
От Полтавы до «Евровидения»: биография Андрея ДанилкоБиография Андрея Данилко — классическая история взлета провинциального артиста. Родившийся в 1973 году в Полтаве в семье рабочего, он рано потерял отца. Его творческие способности проявились еще в детстве: художественная школа, КВН, театральная студия. Однако путь на сцену был непростым. После ПТУ и работы корреспондентом в газете он поступил в Киевский государственный колледж циркового и эстрадного искусства, но был отчислен после двух проваленных сессий.
Его главное творение — Верка Сердючка — родилась в 1990 году. Образ простоватой, но харизматичной проводницы из спального вагона был выстрадан и продуман до мелочей. Имя сложилось из имени Вера и фамилии одноклассницы Анны Сердук. Интересно, что изначально у Сердючки была «мама» (ее играла школьная подруга Данилко Инна Билоконь) и подруга Геля. Прорывом стал номер «Проводница» (1994) с песней «Последняя электричка».
Золотая эра в России и роковое «Евровидение»Именно в России Верка Сердючка достигла пика популярности в нулевые. Она стала незаменимым персонажем новогодних мюзиклов на федеральных каналах («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золушка», «Сорочинская ярмарка»). Музыкальные альбомы «Ха-ра-шо!» и «Чита Дрита» разошлись миллионными тиражами, а программа «СВ-шоу» надолго прописалась в телеэфире.
По словам бывшего продюсера артиста Сергея Лаврова, за одно выступление в России Данилко получал сотни тысяч евро. Однако все оборвалось после «Евровидения-2007». Его песня «Dancing Lasha Tumbai» многими в России была воспринята как «Russia, Goodbye». После этого скандала дорога на российское телевидение и концертные площадки для Данилко была закрыта.
Между двух огней: русский язык и украинский патриотизмПосле событий 2014 года Данилко занял откровенно русофобскую позицию, что шло вразрез с его многолетним творчеством, ориентированным на русскоязычную аудиторию. Этот внутренний конфликт ярко проявился в его современных выступлениях. На благотворительном концерте в поддержку ВСУ он исполнил свои старые хиты на русском языке — «Ха-ра-шо» и «Я иду такая вся», — что вызвало шквал критики со стороны украинских националистов.
Сам Данилко пытался оправдаться, заявляя в интервью, что не может отказаться от русского языка как инструмента коммуникации, а его песни невозможно перевести без потери смысла. При этом в 2022 году он допустил резкие заявления, заявив о готовности «истреблять русских».
Как сейчас живет Верка СердючкаПопытки построить карьеру вне Украины и России провалились. После скандального корпоратива в Дубае, где он позволил себе антироссийские высказывания, Данилко был оштрафован и получил пожизненный запрет на въезд в ОАЭ. Тур по США был отменен по требованию украинских властей.
По некоторым данным, сегодня Андрей Данилко находится в депрессии и живет в своей роскошной трехуровневой квартире в центре Киева, став заложником собственного скандального имиджа и политической ситуации. Яркая карьера Верки Сердючки, похоже, окончательно подошла к концу, оставив ее создателя в изоляции и без возможности гастролировать.