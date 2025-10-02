«Практики нет»: Адвокат поставил под сомнение иск на 1,5 млрд к Пугачёвой
Адвокат Сергей Жорин назвал иск к Пугачёвой на 1,5 млрд рублей нереальным
Адвокат Александр Трещев подал иск к Алле Пугачёвой. Поводом стало интервью певицы. Истец требует взыскать 1,5 млрд рублей. Коллега Трещева Сергей Жорин считает, что шансов взыскать такую сумму нет. Его слова приводит Woman.ru.
Жорин заявил, что российская судебная практика не знает подобных прецедентов.
«В самом крайнем случае будет компенсация в несколько десятков тысяч рублей, даже не сотен. Это в идеальном для истца случае, но предполагаю, что в иске будет отказано, основания слишком натянуты», — сказал адвокат.Трещев также указывает, что певица получает в России доход от авторских прав. Годовые выплаты составляют около 28 млн рублей. Жорин пояснил, что если певица платит налоги, то она вправе распоряжаться деньгами.
Эксперт отметил, что вывести средства за рубеж можно через криптовалюту или SWIFT, хотя это сложно. Адвокат добавил, что Пугачёва не является иностранным агентом и ограничений на использование своих средств не имеет.