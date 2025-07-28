Россиянам рассказали, как относиться к словам Трампа о введении новых санкций против РФ

28 июля 2025, 18:55

Политолог Солонников: скорее всего Трамп введет новые санкции против РФ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Индекс Мосбиржи (IMOEX) на минимуме в 15:01 мск упал на 0,84%, до 2749,17 пункта. Рынок негативно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сократит 50-дневный срок, который ранее дал России на заключение мирного соглашения с Украиной. Президент США отметил, что «очень разочарован» во Владимире Путине, и намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине.





Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с «Радио 1» заявил, что Трамп будет принимать то или иное решение в зависимости от ситуации.





«К словам Трампа нужно относиться всегда с сомнением, он то разочаровывается, то восхищается периодически, то одну сделку называет прекрасной, а потом она же у него чудовищная. Все у него меняется», — сказал он.

«Нужно быть готовыми продолжать дальше СВО в новых условиях. Условия ультиматума к нам останутся условиями ультиматума. Но есть и наши требования, наш меморандум, на котором мы настаиваем. Хоть Запад его не принимает и не слушает», — объяснил Солонников.