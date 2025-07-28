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Трамп сократил срок урегулирования украинского конфликта до 12 дней

президент США Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский лидер Дональд Трамп сократил срок достижения перемирия на Украине до 10—12 дней.



Поводя итоги переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии, президент США сообщил, что нет причин ждать, так как не видит никакого прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Дональд Трамп заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и намерен сократить срок 50-дневного ультиматума по перемирию.

Четырнадцатого июля американский лидер поставил России ультиматум: заключить мирное соглашение с Украиной. Если это условие не будет выполнено, то он грозился утвердить 100-процентные тарифы на импорт российских товаров и вторичные пошлины для стран, которые покупают российские нефть, газ и другие энергоносители.

Анастасия Чубина

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