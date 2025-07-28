Трамп высказался о возможности встретиться с Путиным

28 июля 2025, 17:49

Трамп о переговорах с Путиным по Украине: я больше не слишком заинтересован

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что ему больше не интересны переговоры по урегулированию на Украине.





Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о возможной личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом республиканец подчеркнул, что не исключает возможности достичь соглашения по Украине.





«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а потом на следующую ночь умирают люди», — сказал Трамп во время поездки в Шотландию.

