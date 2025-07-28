Трамп высказался о возможности встретиться с Путиным
Трамп о переговорах с Путиным по Украине: я больше не слишком заинтересован
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что ему больше не интересны переговоры по урегулированию на Украине.
Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о возможной личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом республиканец подчеркнул, что не исключает возможности достичь соглашения по Украине.
«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а потом на следующую ночь умирают люди», — сказал Трамп во время поездки в Шотландию.Перед этим Трамп заявлял, что намерен сократить срок ультиматума для РФ по урегулированию кризиса на Украине. Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки», однако с течением времени политик несколько раз переносил сроки.