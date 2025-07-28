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Трамп требует возбудить уголовное дело против певицы Бейонсе

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп требует возбудить уголовное дело против певицы Бейонсе. Об этом сообщает издание StarHit.



Американский лидер заявил, что исполнительница якобы получила 11 миллионов рублей в качестве взятки за поддержку Камалы Харрис в ходе митинга в Хьюстоне.

Западные СМИ тем временем пишут, что никаких оснований для подобных обвинений не имеется.

Согласно официальным документам, Бейонсе получила от Харрис платёж в 165 тысяч долларов, поскольку по закону кандидаты обязаны покрывать все расходы на выступления знаменитостей во время своих предвыборных мероприятий.

Анастасия Чинкова

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