Трамп требует возбудить уголовное дело против певицы Бейонсе
Президент США Дональд Трамп требует возбудить уголовное дело против певицы Бейонсе. Об этом сообщает издание StarHit.
Американский лидер заявил, что исполнительница якобы получила 11 миллионов рублей в качестве взятки за поддержку Камалы Харрис в ходе митинга в Хьюстоне.
Западные СМИ тем временем пишут, что никаких оснований для подобных обвинений не имеется.
Согласно официальным документам, Бейонсе получила от Харрис платёж в 165 тысяч долларов, поскольку по закону кандидаты обязаны покрывать все расходы на выступления знаменитостей во время своих предвыборных мероприятий.
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