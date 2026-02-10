«Россияне диктовали все условия»: отказался работать с русскими актерами и спонсирует ВСУ. Где сейчас звезда «Сватов» Евгений Капорин?
Евгений Капорин — украинско-российский актер театра и кино, телеведущий, получивший широкую известность благодаря ролям в сериалах «Сваты», «Агенты справедливости» и «Возвращение Мухтара». Поклонники уверены, что у артиста есть все предпосылки для дальнейшего карьерного роста. 11 февраля он отмечает 40-летний юбилей. О его биографии, творческом пути, личной жизни и высказываниях про русский язык, — в материале «Радио 1».
Биография Евгения Капорина: детство и юностьБудущий актер появился на свет 11 февраля 1986 года в городе Сумы на северо-востоке Украины в семье Василия Капорина. С детства Евгений мечтал о сцене и кино. Уже в первом классе на вопрос о будущей профессии он уверенно отвечал, что станет кинозвездой.
Отец, однако, не разделял романтических планов сына и настаивал на развитии математических способностей. В определенный момент он поставил подростку условие: либо углубленное изучение точных наук, либо серьезное увлечение театром. Капорин выбрал сцену — и вскоре получил награду за лучшую мужскую роль на областном фестивале.
Позже вместе с единомышленником он создал юмористический дуэт. Артисты исполняли сатирические номера и завоевали Гран-при Международного конкурса юмора и сатиры в Одессе.
Образование и первые шаги в профессииСтремление к актерской карьере привело Капорина в Киев. Он поступил в Академию эстрадного и циркового искусства, где обучался в мастерских Давида Бабаева и Вячеслава Лисенбарта. По данным ряда источников, в 2010 году артист получил второе высшее образование по специальности «режиссер театрализованных представлений и массовых праздников».
После выхода сериала «Село на миллион» в 2017 году Евгений делился воспоминаниями о подготовке к роли. Он провел почти все лето в родных местах в Сумской области, чтобы глубже прочувствовать сельскую атмосферу. Актер рассказывал, что самые тяжелые детские впечатления связаны с сельским бытом — забоем скота и тяжелой физической работой.
Фильмография Евгения Капорина: от дебюта до главных ролейОдной из первых заметных работ Капорина стал фильм «Брат за брата». В интервью он вспоминал, что на съемках ему пришлось выполнять сложные трюки и участвовать в постановочных драках без должного опыта. Уже на следующий день после съемок актер испытывал сильную физическую боль, однако режиссер высоко оценил его самоотдачу.
Кинобиография Евгения Капорина включает десятки телевизионных проектов. Его экранный путь начался в 2008 году с мелодрамы «Родные люди». Затем последовали роли в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ефросинья». В 2011 году он присоединился к актерскому составу популярного проекта «Сваты».
В «Сватах», начиная с пятого, сезона Капорин исполнил роль Лехи — деревенского простодушного парня, друга детства Жени Ковалевой (Анна Кошмал) и возлюбленного Кати Беркович (Марина Сердешнюк). Образ принес ему широкую известность.
В разные годы актер воплощал на экране самых разных персонажей: волейболиста в «Анне Герман», врача в «Джамайке», часового в «Смерть шпионам. Скрытый враг», взводного в «До свидания, мальчики», депутата в комедийном проекте «Депутатики».
В 2016 году Капорину доверили главную роль в сериале «Село на миллион», где он вновь работал с Анной Кошмал. Актер вспоминал необычный случай на съемочной площадке — его укусила корова. По словам артиста, животное оказалось привитым, поэтому он ограничился обработкой раны и продолжил работу в кадре.
«На съемках "Села" меня укусила корова. Жаль, что этот эпизод не вошел в сериал, потому что у меня на лице отразились искренние удивление и испуг. Никогда не думал, что эти благородные животные могут кусаться. Поскольку корова, как оказалось, была привитая, я просто промыл ранку и вошел в кадр», — вспоминал Женя.Позднее его фильмография пополнилась проектами «Агенты справедливости», «Двигатель внутреннего сгорания», «Сотка» и «Папик».
Театр и телевидениеПомимо работы в кино, Евгений Капорин активно выходил на театральную сцену. Он участвовал в постановках театра «КРОТ», среди которых «Сны Василисы Егоровны», «Павлик Морозов» и «Андрей Ворхола. Вымысел». Кроме того, артист проявил себя в качестве телеведущего, работая над программой «Индиго» на Первом национальном канале.
В 2021 году состоялась премьера седьмого сезона «Сватов», где Капорин вновь вернулся к роли Лехи. По сюжету герои проекта перемещались в XIX век и оказывались в помещичьей среде.
Личная жизнь Евгения КапоринаДолгое время актер предпочитал не распространяться о своей частной жизни. Тем не менее журналистам удалось установить, что в 2011 году он познакомился с Аленой Капориной-Остащенко, выпускницей Днепропетровского национального университета и Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2014 году пара официально оформила отношения. Детей у супругов нет.
До 2016 года супруга актера работала креативным продюсером на телеканале СТБ. Вместе они основали телекиностудию Kaporin&Kaporina. С 2018 года супруги сотрудничают с компанией «Студия Квартал – 95».
Однако позже они расстались, но причины разлада в их отношениях неизвестны. В январе 2026 года актер сделал предложение девушке по имени София. В социальных сетях артиста она появилась в сентябре 2024 года.
Общественная позиция и деятельность после 2022 годаПосле начала специальной военной операции на Украине Евгений Капорин сосредоточился на общественной и волонтерской работе. Он стал членом правления благотворительного фонда, оказывающего помощь ВСУ и внутренне перемещенным лицам. Кроме того, артист занимается медиатренерством и развивает собственную актерскую школу.
В интервью Капорин отмечал, что во время съемок «Сватов» значительное влияние на производственный процесс оказывала российская сторона. По его словам, финансирование большинства проектов до 2014 года осуществлялось за счет российских средств, что отражалось на распределении ролей и условиях работы. Он заявлял, что российские актеры получали более высокие гонорары и лучшие бытовые условия.
«Кино снимали за российские деньги, поэтому россияне диктовали все условия. Большинство главных ролей было у русских. Поэтому все вокруг них: условия, графики подстраивали. А украинские актеры были под рукой. Это очень оскорбляло. Думал, что в 2014 году это закончится, что совсем перестанут приглашать российских актеров. Но нет, они до последнего снимались здесь», — говорил он.Актер высказывал разочарование в актерах, которые поддержали специальную военную операцию или не осудили действия российских властей. Он подтвердил, что после начала конфликта практически прекратил общение с российскими коллегами.
По словам Капорина, «Сваты-7» стали финальной точкой его участия в сериале в связи с глубоким кризисом в отношениях между странами. Он заявлял, что не планирует сниматься в проектах с участием российских актеров и сомневается в возможности возобновления подобного сотрудничества.
«Нет, я не буду сниматься в кино, где будут российские актеры. В 2014 году я думал, что эра подхалимажа наших продюсеров к российским коллегам закончилась, но нет. Все равно через два года они продолжили приезжать к нам. Я очень не хочу, чтобы это повторилось. Даже мысли сейчас нет, что такое снова может произойти. Но понимаю, что все возможно. Вообще не понимаю, как в Украине могут быть россияне?», — заявил Капорин.