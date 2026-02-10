10 февраля 2026, 14:16

Евгений Капорин (фото: кадр из серила «Сваты»)

Евгений Капорин — украинско-российский актер театра и кино, телеведущий, получивший широкую известность благодаря ролям в сериалах «Сваты», «Агенты справедливости» и «Возвращение Мухтара». Поклонники уверены, что у артиста есть все предпосылки для дальнейшего карьерного роста. 11 февраля он отмечает 40-летний юбилей. О его биографии, творческом пути, личной жизни и высказываниях про русский язык, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгения Капорина: детство и юность Образование и первые шаги в профессии Фильмография Евгения Капорина: от дебюта до главных ролей Театр и телевидение Личная жизнь Евгения Капорина Общественная позиция и деятельность после 2022 года Евгений Капорин про русский язык



Биография Евгения Капорина: детство и юность

Евгений Капорин (фото: Instagram* / kaporin_e)

Образование и первые шаги в профессии

Фильмография Евгения Капорина: от дебюта до главных ролей

Евгений Капорин (фото: Instagram* / kaporin_e)

«На съемках "Села" меня укусила корова. Жаль, что этот эпизод не вошел в сериал, потому что у меня на лице отразились искренние удивление и испуг. Никогда не думал, что эти благородные животные могут кусаться. Поскольку корова, как оказалось, была привитая, я просто промыл ранку и вошел в кадр», — вспоминал Женя.

Евгений Капорин (фото: Instagram* / kaporin_e)

Театр и телевидение

Личная жизнь Евгения Капорина

Евгений Капорин (фото: Instagram* / kaporin_e)

Общественная позиция и деятельность после 2022 года

«Кино снимали за российские деньги, поэтому россияне диктовали все условия. Большинство главных ролей было у русских. Поэтому все вокруг них: условия, графики подстраивали. А украинские актеры были под рукой. Это очень оскорбляло. Думал, что в 2014 году это закончится, что совсем перестанут приглашать российских актеров. Но нет, они до последнего снимались здесь», — говорил он.

Евгений Капорин (фото: Instagram* / kaporin_e)

«Нет, я не буду сниматься в кино, где будут российские актеры. В 2014 году я думал, что эра подхалимажа наших продюсеров к российским коллегам закончилась, но нет. Все равно через два года они продолжили приезжать к нам. Я очень не хочу, чтобы это повторилось. Даже мысли сейчас нет, что такое снова может произойти. Но понимаю, что все возможно. Вообще не понимаю, как в Украине могут быть россияне?», — заявил Капорин.

Евгений Капорин про русский язык