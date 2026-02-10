«Не хочу рисковать»: Дима Билан рассказал, почему всегда выходит с охраной

10 февраля 2026, 11:53

Дима Билан признался, что теперь появляется на мероприятиях с охраной

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан рассказал, почему в последнее время практически не появляется на публике без охраны. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певца, люди, отвечающие за его безопасность, давно сопровождают его на гастролях и концертах, однако теперь присутствуют и на светских мероприятиях.



Артист пояснил, что впереди у него запланированы сольные концерты, и он не готов рисковать своим здоровьем из-за возможных непредвиденных ситуаций.





«У меня сольные концерты впереди. Я не хочу рисковать, мне нужно обязательно их провести. Нужно себя сохранять, поэтому охрана на всякий случай, чтобы не было никаких ситуаций. На самом деле, я абсолютно легко общаюсь с людьми, нет никакой дистанции с тем, кто хочет со мной заговорить. На концертах я часто выхожу в зал… Просто нужно быть чуть осторожнее, не хочу попасть на какие-то неустойки», — рассказал Билан на Big Love Show.