«Не поверил»: стало известно, как Дибров отреагировал на новую любовь супруги

10 февраля 2026, 12:14

Полина Диброва: Бывший муж сначала не поверил словам о новой влюбленности

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Дмитрий Дибров не сразу поверил признаниям уже бывшей супруги Полины о новой влюбленности. Об этом модель и блогер рассказала «Газете.Ru».





Она отметила, что просто влюбилась в другого мужчину и не смогла держать это чувство внутри себя. Тогда она честно рассказала об этом супругу.





«Дмитрий не поверил. Он решил, что я просто обиделась, расстроилась, что со мной что-то не так. Но я не тот человек, который бросается словами. Если что-то произношу вслух, значит, под этим уже есть фундамент. Всегда беру ответственность за свои поступки и решения. И если я что-то сказала, значит, это осознала и готова за это отвечать», — уточнила Полина.