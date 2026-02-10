«Не поверил»: стало известно, как Дибров отреагировал на новую любовь супруги
Полина Диброва: Бывший муж сначала не поверил словам о новой влюбленности
Телеведущий Дмитрий Дибров не сразу поверил признаниям уже бывшей супруги Полины о новой влюбленности. Об этом модель и блогер рассказала «Газете.Ru».
Она отметила, что просто влюбилась в другого мужчину и не смогла держать это чувство внутри себя. Тогда она честно рассказала об этом супругу.
«Дмитрий не поверил. Он решил, что я просто обиделась, расстроилась, что со мной что-то не так. Но я не тот человек, который бросается словами. Если что-то произношу вслух, значит, под этим уже есть фундамент. Всегда беру ответственность за свои поступки и решения. И если я что-то сказала, значит, это осознала и готова за это отвечать», — уточнила Полина.
К тому моменту женщина уже полностью осознавала, что их любовная история с телеведущим Дмитрием Дибровым полностью подошла к концу.
Напомним, супруги развелись в сентябре 2025 года. У них растут трое детей. Новым избранником Дибровой стал бизнесмен Роман Товстик, который также недавно развелся с женой.