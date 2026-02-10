«Пора»: Алёна Водонаева сообщила о второй хирургической операции
Алёна Водонаева сообщила подписчикам о предстоящей пластической операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Блогерша призналась, что в ближайшее время вновь ляжет под нож хирурга, чтобы во второй раз уменьшить грудь.
Накануне Алёна отметила, что с момента первой операции прошло уже десять лет. По её словам, тогда вмешательство было «мечтой всей жизни», однако теперь она чувствует необходимость в новых изменениях.
«Пора… Сегодня мы с моим хирургом определились с датой операции. Она будет в этом месяце. Я хочу сделать грудь ещё меньше», — написала Водонаева в своём Telegram-канале.Блогерша не стала раскрывать подробности предстоящей процедуры, но подчеркнула, что решение было обдуманным и осознанным.