«Пора»: Алёна Водонаева сообщила о второй хирургической операции

10 февраля 2026, 12:18

Алёна Водонаева решилась на повторную операцию по уменьшению груди

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева сообщила подписчикам о предстоящей пластической операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Блогерша призналась, что в ближайшее время вновь ляжет под нож хирурга, чтобы во второй раз уменьшить грудь.



Накануне Алёна отметила, что с момента первой операции прошло уже десять лет. По её словам, тогда вмешательство было «мечтой всей жизни», однако теперь она чувствует необходимость в новых изменениях.





«Пора… Сегодня мы с моим хирургом определились с датой операции. Она будет в этом месяце. Я хочу сделать грудь ещё меньше», — написала Водонаева в своём Telegram-канале.