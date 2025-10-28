«Русский язык — это дополнительный»: Куда уехали и что говорят про СВО дети российских знаменитостей?
Некоторые дети известных деятелей культуры и науки, родившиеся и получившие образование в Советском Союзе, жили в комфорте и не испытывали нужды. Однако в итоге они стали предателями своей Родины. Кто из этих «звездных» потомков сейчас живет на Западе и вместо благодарности осуждает Россию? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Год варварства, жестокости и предательстваДочь известного актера и худрука Московского театра эстрады Геннадия Хазанова, открыто критикует Россию. С 2019 года Алиса Хазанова живет в Лондоне с семьей, но при этом продолжает зарабатывать в России. Алиса говорит, что в их доме русский язык — это дополнительный, а детей она воспитывает на английском. После начала спецоперации на Украине Хазанова публично осудила действия России. Через год она выпустила фильм «Белый список», который показали как в РФ, так и в кинотеатрах Берлина и Лондона. Фильм рассказывает о расследовании самоубийств подростков.
Она также участвует в спектакле Максима Диденко «Последнее слово», где говорится о женщинах, пострадавших от властей. Алиса считает, что их спектакль раскрывает ужасную правду о России. Она активно публикует в соцсетях свои мысли против спецоперации.
«Год варварства, жестокости и предательства», — написала она спустя год после начала СВО.
Что касается Геннадия Хазанова, он предпочитает не комментировать ситуацию, но однажды упомянул, что патриотизм — это рабство, ссылаясь на Льва Толстого. Он продал свою недвижимость в России за 706 миллионов рублей, оставив только однокомнатную квартиру в Замоскворечье. Сейчас он живет в Юрмале, продолжает получать зарплату в театре и участвовать в телепроектах и концертах.
Дочь Шендеровича* собирает деньги для ВСУДочь писателя и журналиста Виктора Шендеровича*, живет в Польше с 2014 года. Валентина Чубарова переехала в Варшаву, потому что была недовольна тем, что в России ей не дали возможности участвовать в уличных протестах. Теперь она активно выступает против России и поддерживает украинскую армию. На Западе ее антироссийские взгляды только усиливаются.
Сначала Чубарова присоединилась к проекту Za Wolną Rosję** («За свободную Россию»**), вербовавшего россиян в ВСУ. В 2023 году создала собственный фонд Russians for Ukraine** («Россияне за Украину»**), помогая беженцам с Украины и релокантам из РФ.
Помощь предоставлялась только тем, кто согласен участвовать в антироссийской деятельности Валентины Чубаровой. Кроме того, её фонд занимался сбором средств, дронов, медикаментов и военного оборудования для украинских военных по всей Европе и в США. С начала специальной военной операции она собрала около полумиллиона долларов на эти нужды.
Как дочь Филиппенко курирует иноагентов из ЛитвыНародный артист СССР Александр Филиппенко долгое время был частью культурной элиты страны. Но его дочери выбрали совсем другой путь. Старшая, Мария, стала преподавателем. Сначала она учила латинский и немецкий языки в школе, а потом перешла в НИУ ВШЭ, где стала старшим преподавателем. Младшая дочь, Александра, получила образование в МГИМО, защитила кандидатскую диссертацию и сейчас работает старшим научным сотрудником в Институте США и Канады РАН. Это учреждение придерживалось прозападных взглядов и критиковало российские «имперские комплексы».
После начала специальной военной операции Александра переехала в Литву, а вскоре к ней присоединился и отец. Интересно, что он выступал против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Теперь Александра работает политическим обозревателем для якобы независимых СМИ из России, Украины и других стран.
Ширвиндт не любит РФИзвестный актер и писатель Александр Ширвиндт, всегда был на стороне России. Он говорил: «Крым — мой. Я там вырос». А вот его сын Михаил откровенно признался, что не испытывает любви к родине. Михаил получил все свои шансы благодаря известности отца. Еще в советские времена его приняли в Щукинское училище по блату. Однажды он чуть не попал в неприятности, когда сорвал государственный флаг со здания архитектурного института. К счастью, папины связи и статус спасли его от уголовного дела.
Мечтала о карьере в ГолливудеДочь актера и режиссера Владимира Машкова, живет в США и открыто критикует отца за его поддержку спецоперации. Мария разорвала все связи с Россией и с семьей, даже угрожала ему судом в Гааге. После начала конфликта она осудила действия России и поддержала Украину, фактически оправдывая действия ВСУ в Донбассе.
Отец пытался донести до нее свою точку зрения и просил извиниться за предательство, но Мария осталась непреклонной. В итоге они прекратили общение. Она мечтала о карьере в Голливуде, но этого не случилось.