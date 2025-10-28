Достижения.рф

Мосгорсуд подтвердил приговор сыну актёра из «Интернов» Вадима Демчога

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Московский городской суд подтвердил приговор сыну актёра Вадима Демчога, известного по роли Купитмана в сериале «Интерны». Вильям Демчог проходит по уголовному делу о дропперстве, сообщил его адвокат.



По данным следствия, молодой человек вместе с соучастниками обманул 82-летнего пенсионера. Мошенники убедили пожилого человека перевести свои сбережения на «безопасные счета», утверждая, что его средства якобы похитили. В результате аферы злоумышленники получили 1,8 млн рублей.

Как сообщает РЕН ТВ, пострадавший пенсионер не пережил случившее и скончался. Вильяму Демчогу назначили наказание в виде двух лет колонии.

Анастасия Чинкова

